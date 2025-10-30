ВСУ убили девять своих солдат, которые пытались сдаться в плен
Троим бойцам ВСУ удалось выжить при попытке сдаться в плен
Фото: Официальный сайт президента Украины
Девять украинских военных были ликвидированы при попытке сдаться в плен в районе Петропавловки Харьковской области. По данным Минобороны РФ, военнослужащие 14-й бригады ВСУ были атакованы FPV-дронами со стороны своих же подразделений. Из 12 бойцов только троим удалось спастись и их вывели в безопасное место.
«В районе юго-восточной окраины населенного пункта Петропавловка Харьковской области при попытке 12 военнослужащих 14-й бригады ВСУ сдаться в плен противник сбросами с FPV-дронов уничтожил девять своих солдат, троих боевиков удалось вывести в безопасное место», — уточнили в министерстве. В Минобороны пояснили, что подразделения 1-й танковой армии продолжают зачистку разрозненных украинских группировок в Петропавловке и Куриловке.
Ранее в Купянске военнослужащие ВСУ застрелили семерых сослуживцев, которые отказались принимать участие в боевых действиях против России и пытались покинуть позиции. По данным telegram-канала Shot, беглецов ликвидировали с помощью FPV-дронов. По информации редакции, российские силы полностью окружили в этом районе от 40 до 60 украинских военных, и сейчас проводится зачистка территории, передает RT.
Материал из сюжета:Спецоперация РФ на Украине
