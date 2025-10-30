Силовики сообщили, что 63-я бригада ВСУ терроризирует население в Красном Лимане Фото: Официальный портал Киева

Бойцы ВСУ расстреливают мирных жителей в Красном Лимане Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в российских силовых структурах. По информации силовиков, подразделение ВСУ сейчас находится на территории города и осуществляет террористические действия против местного населения.

«Боевики 63-й бригады ВСУ замешаны во многих эпизодах убийств и издевательств над мирными гражданами, налицо одобрение военных преступлений сверху — со стороны командования бригады», — сообщили РИА Новости в ведомстве. Силовики также предоставили агентству аудиозапись, на которой слышно, как один из подчиненных докладывает командиру о гражданском, а старший по званию приказывает связать этого человека, допросить и расстрелять.