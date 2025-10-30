РИАН: боевики ВСУ расстреливают мирных жителей Красного Лимана в ДНР
Силовики сообщили, что 63-я бригада ВСУ терроризирует население в Красном Лимане
Бойцы ВСУ расстреливают мирных жителей в Красном Лимане Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в российских силовых структурах. По информации силовиков, подразделение ВСУ сейчас находится на территории города и осуществляет террористические действия против местного населения.
«Боевики 63-й бригады ВСУ замешаны во многих эпизодах убийств и издевательств над мирными гражданами, налицо одобрение военных преступлений сверху — со стороны командования бригады», — сообщили РИА Новости в ведомстве. Силовики также предоставили агентству аудиозапись, на которой слышно, как один из подчиненных докладывает командиру о гражданском, а старший по званию приказывает связать этого человека, допросить и расстрелять.
Ранее российские войска начали штурм Красного Лимана и значительно сократили расстояние до города, местами приблизившись к нему на четыре километра. Этот населенный пункт считается важным стратегическим объектом в системе обороны ВСУ. В условиях ожесточенных боев командование некоторых украинских бригад уже покинуло город, отойдя в тыловые районы.
