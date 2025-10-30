Набиуллина: Правительство РФ сможет сдержать рост цен на бензин
30 октября 2025 в 15:01
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Российское правительство обладает необходимыми инструментами для регулирования роста цен на бензин, благодаря чему не ожидается стабильного ускорения инфляции. Об этом сообщила председатель Центрального банка Российской Федерации Эльвира Набиуллина.
