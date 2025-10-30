Набиуллина заверила, что правительство удержит рост цен на топливо
Цены на бензин находятся на контроле у правительства, заявила глава ЦБ
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Правительство России удержит рост цен на бензин, и это не станет причиной постоянного ускорения инфляции. Такое заявление сделала председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Информация приводится на официальном сайте Банка России.
«Правительство сможет удержать дальнейший рост цен на бензин, и он не станет причиной постоянного ускорения инфляции», — заявила Набиуллина на выступлении в Госдуме. Ее слова приводит корреспондент URA.RU.
Ранее в Минэнерго сообщили, что нефтяные компании выполнили рекомендации ведомства и обеспечивают стабильные поставки топлива на внутренний рынок. Совместно с «Российскими железными дорогами» решаются вопросы логистики, а также продолжается мониторинг доступности топлива в регионах. В министерстве ожидают дальнейшей стабилизации ситуации благодаря сезонным факторам и накоплению запасов. Топливный рынок дополнительно контролируется перед зимним сезоном, чтобы не допустить дефицита и скачков цен.
