Набиуллина заверила, что правительство удержит рост цен на топливо

Правительство России удержит рост цен на бензин, и это не станет причиной постоянного ускорения инфляции. Такое заявление сделала председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Информация приводится на официальном сайте Банка России.

«Правительство сможет удержать дальнейший рост цен на бензин, и он не станет причиной постоянного ускорения инфляции», — заявила Набиуллина на выступлении в Госдуме. Ее слова приводит корреспондент URA.RU.