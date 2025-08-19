19 августа 2025

Полиция ХМАО поймала браконьеров, которые выловили 500 стерлядей. Видео

Полтысячи особей стерляди нашла полиция в багажнике машины браконьеров в ХМАО
Полтысячи особей стерляди нашла полиция в багажнике машины браконьеров в ХМАО

На берегу Оби в Нижневартовске (ХМАО) сотрудники полиции остановили две иномарки. В багажниках машин они обнаружили пять осетров и более 500 особей стерляди. Эти виды занесены в Красную книгу, а их добыча запрещена. Об этом сообщила окружная полиция на официальном сайте.

«Сотрудники Госавтоинспекции совместно с оперативниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Нижневартовску вблизи реки Оби остановили две иномарки. При досмотре автомобилей стражами правопорядка обнаружено пять сибирских осетров и более 535 особей стерляди», — рассказали в полиции.

Ущерб природе, по предварительной оценке, составил 2,5 миллиона рублей. Рядом с местом задержания полицейские обнаружили лодку и 70-метровую сеть. Орудия лова изъяли.

Задержали двоих мужчин 1981 и 1965 годов рождения. Они признались в содеянном. На них завели уголовные дела по двум статьям: за незаконную добычу краснокнижных видов (ч. 1 ст. 258.1 УК РФ) и за нарушение правил рыболовства (п. «а» ч. 1 ст. 256 УК РФ). До суда фигуранты будут находиться под подпиской о невыезде.

Ранее URA.RU писало, что в Югре с января возбуждено 79 уголовных дел за нарушения правил рыболовства. При том, что за весь 2024 год попалось 106 браконьеров.

Автор видео: официальный сайт УМВД по ХМАО-Югре

