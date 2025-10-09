Лесника, утонувшего накануне в водоеме Тавдинского городского округа (Свердловская область), зажевало винтом от лодки, на которой он отправился за ягодами. На обратном пути мужчина упал в озеро, но выплыть не смог из-за серьезной травмы от винта, рассказали URA.RU правоохранители.
«По неустановленной пока причине, находясь приблизительно на середине водоема, мужчина выпал из лодки, после чего получил травмы от винта работающего лодочного мотора. Полученные повреждения не позволили ему выбраться из воды, и мужчина погиб, предварительно, в результате утопления», — пояснили в пресс-службе областного СУ СКР. В роковой день лесник собирал клюкву на болоте.
Следователи организовали расследование. Для определения точной причины смерти будет проведена судмедэкспертиза.
По словам руководителя пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых, об исчезновении мужчины, переплывавшем на лодке, сообщили в полицию местные лесники, которые рядом собирали ягоду. Позже силовики нашли неподвижную лодку и зацепившегося за винт лесника. «Оперативники во взаимодействии с сотрудниками МЧС доставили лодку и тело мужчины к берегу, после чего сообщили о произошедшем нашим коллегам из регионального СКР», — пояснил полковник Горелых.
