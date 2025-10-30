На последнем заседании ЦБ снизил ключевую ставку до 16,5% Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Ключевая ставка сама по себе не может сделать кредиты дешевыми, для этого необходима низкая инфляция, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

Однако ставка по ипотеке все же зависит от значения ключевой ставки. Именно она определяет процент, под которым Центральный Банк (ЦБ) выдает кредиты коммерческим банкам, из-за чего последним приходится также завышать ставку по ипотеке.

Предыдущее заседание ЦБ по ключевой ставке состоялось 24 октября. Тогда было принято решение снижения «ключа» до 16,5%. Подробнее про ключевую ставку, как она менялась со своего появления и ее функции — в материале URA.RU.

Что такое ключевая ставка

Ключевая ставка — процентная ставка, по которой Центральный банк выдает кредиты коммерческим банкам. Те позже обязаны вернуть предоставленные средства. При увеличении ключевой ставки коммерческие банки, в свою очередь, поднимают процентные ставки по депозитам и кредитам. Это стимулирует население размещать больше средств на банковских вкладах и ограничивать привлечение новых кредитов, что способствует сокращению потребительского спроса и замедляет рост инфляции.

Однако чрезмерно высокие кредитные ставки негативно влияют на экономическую динамику, поскольку вынуждают предприятия снижать расходы на инвестиции и развитие. В связи с этим Центральный банк стремится уменьшать ключевую ставку при появлении соответствующих благоприятных условий.

Как изменялась ключевая ставка

Как изменялась ключевая ставка с 2013 года Фото: URA.RU

Последнее заседание ЦБ по ключевой ставке прошло 24 октября. Тогда было принято решение снизить ее значение с 17% до 16,5. Это следует из пресс-релиза Центробанка.

Ключевая ставка Банка России была введена в 2013 году. Однако ее динамика была весьма изменчивой:

2013: Старт на уровне 5,5%.

2014-2015: Быстрый рост до 17% в декабре 2014 года, после чего началось постепенное снижение до 15%.

2020: Ставка достигла исторического минимума — 4,25%.

2022: После роста до 9,5% в феврале, в марте ставка была резко поднята до максимальных 20%. К сентябрю ставку снизили до 7,5%.

2023: Ставка вновь начала расти, достигнув 12% к августу

2024-2025: Ставка устойчиво росла, достигнув 21% к октябрю 2024 года и сохраняясь на этом уровне до апреля 2025 года.

Затем начался цикл постепенного снижения. В июне 2025 года ставка снизилась — до 20%, в июле — до 18%, в сентябре — до 17%, и к октябрю 2025 года — до 16,50%. Следующее заседание ЦБ планируется 19 декабря 2025 года.

Как принимается решение по изменению ставки

Уровень ключевой ставки устанавливается Советом директоров Центробанка, который возглавляет Эльвира Набиуллина с 2013 года. Происходит это на определенных заседаниях, которые происходят с периодичностью раз в месяц, однако возможны встречи вне плана.

Решение принимается на основе статистических данных с учетом инфляции и состоянием российской экономики в целом. В том числе идет ситуация на рынке труда, деловая активность, кредитные карты и баланс.

Функции и на что влияет

Согласно мнению Эдуарда Христанова, который является первым зампредом РосДорБанка, поясняет, что у «ключа» есть две основные функции. Ставка определяет состояние монетарных отношений в пределах страны и регулирует уровень инфляции. К тому же она может стимулировать или сдерживать экономическую активность различных фирм и частных домохозяйств. Его слова приводят РИА Новости.

Ключевая ставка оказывает влияние на кредитные ставки, так как ее повышение или понижение стимулирует, или замедляет потребление инвестиций. Помимо этого, от ставки напрямую зависит инфляция и экономический рост — когда цены растут стабильно, то у ЦБ нет смысла резко менять ставку. Эта предсказуемость позволяет людям планировать свои расходы и увереннее вкладывать деньги, в связи с чем ЦБ не стремится удерживать стабильный уровень инфляции. В случае России «таргет» — 4%.