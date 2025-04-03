Фотограф URA.RU Сычкова раскрыла курганским детям секреты съемок на телефон

Фотокорреспондент URA.RU в Кургане Екатерина Сычкова провела мастер-класс по фотографированию для ребят из профильной смены подготовки кадров для детских лагерей с дневным пребыванием. Мероприятие прошло в лагере «Романтика». Ребята узнали, что такое композиция, как добиться динамичного кадра, какие художественные приемы можно использовать.
«На мероприятии были подростки от 12 до 16 лет. Я рассказала им о композиции в кадре, как сделать кадр атмосферным, про цветовые пятна и другие художественные приемы. Затронули основы репортажной съемки: как ориентироваться на любом мероприятии, чтобы не пропустить самое главное. Фотограф должен иметь чутье, предугадывать, как будет развиваться событие. Ребята слушали с большим интересом, после презентации задавали много вопросов. Некоторые участники настолько были заинтересованы, что после беседы подходили лично, задавали вопросы, просили оценить их кадры, сделанные на телефон, и подсказать решение», — поделилась впечатлением Сычкова.
Областная профильная смена по подготовке кадров для лагерей с дневным пребыванием детей «Больше, чем отдых» проводится в рамках Года детского отдыха и 100-летия МДЦ «Артек». На мастер классе побывали порядка сорока ребят — участников трека «Медиа», которым предстоит освещать смены в лагерях дневного пребывания. «Встреча со спикером Екатериной Сычковой позволила участникам получить понимание о репортажной фотографии, вызвала большой интерес. Участники отметили увлеченность и профессионализм гостьи. Поразили кадры фотографа, сделанные не на суперкамеру, а на телефон. Полученные знания позволят ребятам запечатлеть яркие события на сменах лета даже без наличия фотоаппарата», — рассказала URA.RU руководитель смены Анжелика Фомина.
Ранее фотокорреспондент URA.RU Екатерина Сычкова в рамках медиафорума «Вся Россия» провела мастер-класс для журналистов и фотографов о репортажной съемке на смартфон. Мероприятие прошло в Сочи.
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