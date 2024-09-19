Взрывы телефонов, бомбежка ядерного реактора: как Моссад устраняет врагов еврейского государства

В Ливане взорвались телефоны и пейджеры, погибли 9 человек

19 сентября 2024 в 18:30 Размер текста - 17 +

Члены израильской разведки Моссад заложили взрывчатку в сдетонировавшую технику в Ливане Фото: Министерство обороны Израиля новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа В Ливане 17 и 18 сентября произошли взрывы электронной техники: телефонов, пейджеров, раций и ноутбуков. В результате этого пострадали тысячи человек, еще девять погибли. Группировка страны «Хезболла» обвинила в инцидентах Израиль, а в частности разведку Моссад. По мнению властей Ливана, именно члены израильской разведки заложили взрывчатку в технику. Что такое Моссад, история возникновения разведки и как она устраняет врагов еврейского государства — в материале URA.RU. История возникновения Моссада Новость по теме Что такое пейджер: история гаджета, принцип работы и инцидент в Ливане Израильская разведывательная служба берет свое начало в «Хагане» — подпольной сионистской военной организации, активной в период британского мандата в Палестине. В начале своей деятельности «Хагана» занималась защитой еврейских переселенцев от нападений арабов, недовольных их прибытием. После антиеврейских погромов 1929 года «Хагана» превратилась из небольшой группировки в полноценное ополчение, в котором состояло почти все взрослое население евреев Палестины. Одно из подразделений организации, «Шай», выполняло функции разведки, став основой для создания будущей спецслужбы. С созданием государства Израиль в 1948 году бывшие члены сионистских формирований заняли ключевые позиции в новых службах безопасности страны, разработав основные принципы и методы работы спецслужб. Моссад был официально учрежден 1 апреля 1951 года, пройдя через несколько этапов трансформации. Спецслужба стала подчиняться премьер-министру Израиля Давиду Бен-Гуриону, который подписал секретное письмо об объединении всех разведывательных служб. Главный офис Моссада находится в Тель-Авиве. Фото: Министерство обороны Израиля Структура и состав Моссада Разведслужба известна своими уникальными методами ведения операций, включая использование отравленной зубной пасты, ядовитого шоколада, взрывных устройств и других средств для устранения противников. Лозунг службы «Хитростью и обманом веди войну свою» отражает ее подход к выполнению задач. Структура Моссада уникальна и отличается от других разведслужб. Численность персонала, по различным оценкам, варьируется от 1 200 до семи тысяч человек. Оперативников-разведчиков, известных как катса, насчитывается всего 30-35 человек. Они руководят обширной агентурной сетью, которая распространяется по всему миру. «Нелегалы» — это агенты Моссада, которые работают под глубоким прикрытием в странах противника. Одним из самых известных примеров успешного внедрения агентов в тыл противника является история Эли Коэна. Он проник в высшие эшелоны сирийской власти и был третьим в списке кандидатов на пост президента Сирии до своего разоблачения и казни. Специальное подразделение «Кидон», отвечающее за физическое уничтожение противников Израиля, состоит из профессиональных убийц, отобранных из элитных подразделений армии. В целях безопасности члены подразделения не знают ничего о других структурах Моссада и даже имена своих коллег. Также в операциях организации часто участвуют добровольцы из еврейской диаспоры, известные как сайаны. Их роль может быть минимальной, но важной для успеха операций. Например, они могут предоставить агентам мобильный телефон или помочь с арендой жилья. Кроме того, в структуре Моссада значатся управление оперативного планирования и координации («Цомэт»), которое занимается проведением шпионских операций; управление по борьбе с арабским терроризмом (ПАХА); «Тевель», занимающийся продажей израильского оружия за рубежом и сотрудничеством с мировыми спецслужбами. А также управление специальных операций «Мецада», которое проводит силовые акции; «Невиот», специализирующиеся на прослушивании и сборе электронной информации, и другие подразделения. Фото: Министерство обороны Израиля Израильские спецслужбы: между эффективностью и этикой Новость по теме Что сейчас происходит в Ливане, где тысячи людей пострадали от взрывов пейджеров. Фоторепортаж На протяжении десятилетий агенты Моссада отслеживали и устраняли врагов Израиля, в том числе нацистских военных преступников, террористов и ядерных ученых. Организация предпочитает точечные ликвидации, минимизируя лишние жертвы. Технологический прогресс позволил Моссаду существенно ускорить процесс подготовки и исполнения операций. Разведчиков Моссада обучают действовать без учета этических и моральных соображений. По словам экс-разведчика Моссада Виктора Островского, катса тренируют доставать пистолет в любых условиях без беспокойства о последствиях для возможных свидетелей. Некоторые израильские разведчики оправдывают такие методы необходимостью защиты национальной безопасности. Бывший заместитель главы «Моссада» Рам Бен-Барак выразил мнение, что моральная дилемма отходит на второй план перед задачей спасения жизней граждан. Стратегия Моссада В Моссаде считают, что точечные ликвидации имеют не только практическую ценность, но и важное психологическое воздействие. Израиль на протяжении всей своей истории был окружен государствами, настроенными враждебно. Поэтому стратегия разведывательной службы основана на убеждении противника в беспощадности и всепроникающей способности Моссада. Журналист Ронен Бергман указывает на то, что отношение Израиля к безопасности формировалось под влиянием травмы холокоста. Существует убеждение, что страна может столкнуться с угрозой полного уничтожения и что она должна полагаться только на себя. Несмотря на свои методы, Моссад предпочитает оставаться вне поля зрения общественности. Успехи службы часто остаются неизвестными широкой публике, тогда как провалы, которые случались за 70-летнюю историю Моссада, становятся известными всем. Фото: Министерство обороны Израиля Операция Моссада по уничтожению иракского ядерного реактора В середине 1970-х Израиль столкнулся с потенциальной угрозой разработки ядерного оружия со иракской стороны. После подписания соглашения между Ираком и Францией о сотрудничестве в атомной энергетике и поставки французского ядерного реактора, в Тель-Авиве возникли опасения по поводу возможности создания атомной бомбы бывшим президентом Ирака Саддамом Хусейном. Не сумев убедить Францию прекратить сотрудничество с Ираком, Моссад приступил к активным действиям. В 1979 году в порту Ла-Сен-сюр-Мер были разрушены два реактора, предназначенных для отправки в Ирак. Несмотря на это, Багдад получил новый реактор и начал исследования. Тогда Израиль вступил в сотрудничество с Ираном, который предложил свои ресурсы для ослабления иракской стороны на фоне начавшейся войны между двумя странами. Обмен картами местности и возможность использования аэродрома в Тебризе стали частью этого сотрудничества. Израильские самолеты 7 июня 1981 года незаметно пролетели через воздушное пространство Саудовской Аравии и Иордании, сбросили 16 бомб на иракский ядерный реактор и без потерь вернулись на базу. ПВО Ирака не смогла предотвратить атаку. Перед бомбардировкой реактора несколько иракских ядерных физиков погибли при неясных обстоятельствах, что также связывают с действиями израильской разведки. В результате операции ядерная программа Ирака была свернута, а сам реактор полностью уничтожен. Действия Израиля были осуждены мировым сообществом как нарушение международного права, однако конкретных мер в отношении Тель-Авива предпринято не было. Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Замедление иранской ядерной программы Моссад и военная разведка «Шин Бет» сыграли ключевую роль в периоде величайших волнений и напряженности в мире, позволив Израилю избежать серьезных проблем на международной арене, в том числе открытой войны. Несмотря на недавние мирные соглашения с некоторыми арабскими странами, Израиль продолжает сталкиваться с угрозами со стороны более далеких стран, особенно Ирана. Одной из ключевых задач Моссада является срыв и замедление разработки иранской ядерной программы. В арсенале методов — от дипломатического давления и экономических санкций до более жестких мер, таких как похищения и покушения. Израильская оборонная доктрина предусматривает проведение спецопераций за рубежом, включая ликвидацию опасных элементов. Специальные подразделения Моссада, известные как «истребители», выполняют эти задачи. Фото: miliman/pickupimage.com Стратегические изменения в работе разведки На рубеже 2000-х годов Моссад переориентировал свою деятельность с политического шпионажа на целенаправленные операции против Ирана и Палестины. Изменение было обусловлено стремлением более эффективно использовать ресурсы агентства в условиях ограниченных возможностей по сравнению с более крупными разведывательными службами, такими как ЦРУ в США. Моссад активно включился в операции по устранению важных фигур, таких как ученый Мухсин Фахризаде, он считается «отцом иранской ядерной бомбы». Не ограничиваясь традиционной разведывательной деятельностью, Моссад также активно занялся поиском медицинского оборудования и технологий для борьбы с COVID-19. Отставка замглавы Моссада и критика премьера В феврале 2021 года израильский политический истеблишмент был шокирован отставкой замглавы Моссада, известного под псевдонимом Алеф. Его уход вызвал много вопросов, особенно на фоне усиливающейся угрозы со стороны Ирана. Спустя месяц после отставки Алеф выразил критику в адрес нынешнего премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, обвинив его в «плохом руководстве» и указав на риски для независимости разведслужбы. Также слухи о том, что действующий глава Моссада Йоси Коэн якобы дал обет верности семье Нетаньяху для назначения на свой пост. Эти утверждения были опровергнуты как самим Коэном, так и женой премьера Сарой Нетаньяху. Однако служи все же вызвали обеспокоенность в Израиле. В стране существует страх, что Моссад может потерять свою автономию и начать действовать под влиянием политических интересов. Однако Йоси Коэн подчеркивал, что в современном мире технологии становятся серьезной угрозой для агентов разведки, а не «плохое руководство». Биометрические данные, такие как отпечатки пальцев и сканирование сетчатки, могут облегчить идентификацию агентов, что требует новых подходов к обеспечению их конфиденциальности. Фото: miliman/pickupimage.com Популяризация работы в Моссаде Сериалы и фильмы, основанные на деятельности организации («Шпион» от Netflix и сериал «Тегеран» от Apple TV), стали частью стратегии разведслужбы по привлечению новых кадров. Интерес к работе в Моссаде также поддерживается через интерактивные платформы, такие, как сайт службы с анкетами. Исследователь Бамбергского университета Тамир Либель указывает на то, что Моссад не смог в полной мере адаптироваться к изменениям, произошедшим в мире после холодной войны. По его мнению, израильская разведка должна провести структурные изменения, чтобы сохранить свои позиции в мире и эффективно реагировать на современные вызовы. Фото: miliman/pickupimage.com Взрывы техники в Ливане Новость по теме Сотни пострадавших после повторных взрывов в Ливане: что известно о детонациии пейджеров и раций Ливан 17 и 18 сентября 2024 года столкнулся с серией взрывов различных электронных устройств, включая пейджеры, радиоприемники, телефоны и ноутбуки. Вследствие инцидентов тысячи людей были ранены, а девять- погибли. Согласно источнику из мэрии Губейри, первоначально прогремели взрывы портативных раций, принадлежащих группировке «Хезболла». Ситуация осложнилась возгоранием нескольких зданий, одно из которых произошло во время церемонии прощания с бойцами «Хезболлы». Портал Axios опубликовал информацию о возможной причастности Моссада к взрывам. Предполагается, что в рации, используемые членами «Хезболлы», были заранее установлены взрывные устройства. Позже зарегистрированная в Будапеште компания BAC Consulting Kft оказалась в центре внимания после ситуации в Ливане. Как сообщает Bloomberg, организация имеет адрес в небольшом почтовом офисе, где ее представители появляются лишь раз в месяц для получения корреспонденции. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Ливане 17 и 18 сентября произошли взрывы электронной техники: телефонов, пейджеров, раций и ноутбуков. В результате этого пострадали тысячи человек, еще девять погибли. Группировка страны «Хезболла» обвинила в инцидентах Израиль, а в частности разведку Моссад. По мнению властей Ливана, именно члены израильской разведки заложили взрывчатку в технику. Что такое Моссад, история возникновения разведки и как она устраняет врагов еврейского государства — в материале URA.RU. Израильская разведывательная служба берет свое начало в «Хагане» — подпольной сионистской военной организации, активной в период британского мандата в Палестине. В начале своей деятельности «Хагана» занималась защитой еврейских переселенцев от нападений арабов, недовольных их прибытием. После антиеврейских погромов 1929 года «Хагана» превратилась из небольшой группировки в полноценное ополчение, в котором состояло почти все взрослое население евреев Палестины. Одно из подразделений организации, «Шай», выполняло функции разведки, став основой для создания будущей спецслужбы. С созданием государства Израиль в 1948 году бывшие члены сионистских формирований заняли ключевые позиции в новых службах безопасности страны, разработав основные принципы и методы работы спецслужб. Моссад был официально учрежден 1 апреля 1951 года, пройдя через несколько этапов трансформации. Спецслужба стала подчиняться премьер-министру Израиля Давиду Бен-Гуриону, который подписал секретное письмо об объединении всех разведывательных служб. Главный офис Моссада находится в Тель-Авиве. Разведслужба известна своими уникальными методами ведения операций, включая использование отравленной зубной пасты, ядовитого шоколада, взрывных устройств и других средств для устранения противников. Лозунг службы «Хитростью и обманом веди войну свою» отражает ее подход к выполнению задач. Структура Моссада уникальна и отличается от других разведслужб. Численность персонала, по различным оценкам, варьируется от 1 200 до семи тысяч человек. Оперативников-разведчиков, известных как катса, насчитывается всего 30-35 человек. Они руководят обширной агентурной сетью, которая распространяется по всему миру. «Нелегалы» — это агенты Моссада, которые работают под глубоким прикрытием в странах противника. Одним из самых известных примеров успешного внедрения агентов в тыл противника является история Эли Коэна. Он проник в высшие эшелоны сирийской власти и был третьим в списке кандидатов на пост президента Сирии до своего разоблачения и казни. Специальное подразделение «Кидон», отвечающее за физическое уничтожение противников Израиля, состоит из профессиональных убийц, отобранных из элитных подразделений армии. В целях безопасности члены подразделения не знают ничего о других структурах Моссада и даже имена своих коллег. Также в операциях организации часто участвуют добровольцы из еврейской диаспоры, известные как сайаны. Их роль может быть минимальной, но важной для успеха операций. Например, они могут предоставить агентам мобильный телефон или помочь с арендой жилья. Кроме того, в структуре Моссада значатся управление оперативного планирования и координации («Цомэт»), которое занимается проведением шпионских операций; управление по борьбе с арабским терроризмом (ПАХА); «Тевель», занимающийся продажей израильского оружия за рубежом и сотрудничеством с мировыми спецслужбами. А также управление специальных операций «Мецада», которое проводит силовые акции; «Невиот», специализирующиеся на прослушивании и сборе электронной информации, и другие подразделения. На протяжении десятилетий агенты Моссада отслеживали и устраняли врагов Израиля, в том числе нацистских военных преступников, террористов и ядерных ученых. Организация предпочитает точечные ликвидации, минимизируя лишние жертвы. Технологический прогресс позволил Моссаду существенно ускорить процесс подготовки и исполнения операций. Разведчиков Моссада обучают действовать без учета этических и моральных соображений. По словам экс-разведчика Моссада Виктора Островского, катса тренируют доставать пистолет в любых условиях без беспокойства о последствиях для возможных свидетелей. Некоторые израильские разведчики оправдывают такие методы необходимостью защиты национальной безопасности. Бывший заместитель главы «Моссада» Рам Бен-Барак выразил мнение, что моральная дилемма отходит на второй план перед задачей спасения жизней граждан. В Моссаде считают, что точечные ликвидации имеют не только практическую ценность, но и важное психологическое воздействие. Израиль на протяжении всей своей истории был окружен государствами, настроенными враждебно. Поэтому стратегия разведывательной службы основана на убеждении противника в беспощадности и всепроникающей способности Моссада. Журналист Ронен Бергман указывает на то, что отношение Израиля к безопасности формировалось под влиянием травмы холокоста. Существует убеждение, что страна может столкнуться с угрозой полного уничтожения и что она должна полагаться только на себя. Несмотря на свои методы, Моссад предпочитает оставаться вне поля зрения общественности. Успехи службы часто остаются неизвестными широкой публике, тогда как провалы, которые случались за 70-летнюю историю Моссада, становятся известными всем. В середине 1970-х Израиль столкнулся с потенциальной угрозой разработки ядерного оружия со иракской стороны. После подписания соглашения между Ираком и Францией о сотрудничестве в атомной энергетике и поставки французского ядерного реактора, в Тель-Авиве возникли опасения по поводу возможности создания атомной бомбы бывшим президентом Ирака Саддамом Хусейном. Не сумев убедить Францию прекратить сотрудничество с Ираком, Моссад приступил к активным действиям. В 1979 году в порту Ла-Сен-сюр-Мер были разрушены два реактора, предназначенных для отправки в Ирак. Несмотря на это, Багдад получил новый реактор и начал исследования. Тогда Израиль вступил в сотрудничество с Ираном, который предложил свои ресурсы для ослабления иракской стороны на фоне начавшейся войны между двумя странами. Обмен картами местности и возможность использования аэродрома в Тебризе стали частью этого сотрудничества. Израильские самолеты 7 июня 1981 года незаметно пролетели через воздушное пространство Саудовской Аравии и Иордании, сбросили 16 бомб на иракский ядерный реактор и без потерь вернулись на базу. ПВО Ирака не смогла предотвратить атаку. Перед бомбардировкой реактора несколько иракских ядерных физиков погибли при неясных обстоятельствах, что также связывают с действиями израильской разведки. В результате операции ядерная программа Ирака была свернута, а сам реактор полностью уничтожен. Действия Израиля были осуждены мировым сообществом как нарушение международного права, однако конкретных мер в отношении Тель-Авива предпринято не было. Моссад и военная разведка «Шин Бет» сыграли ключевую роль в периоде величайших волнений и напряженности в мире, позволив Израилю избежать серьезных проблем на международной арене, в том числе открытой войны. Несмотря на недавние мирные соглашения с некоторыми арабскими странами, Израиль продолжает сталкиваться с угрозами со стороны более далеких стран, особенно Ирана. Одной из ключевых задач Моссада является срыв и замедление разработки иранской ядерной программы. В арсенале методов — от дипломатического давления и экономических санкций до более жестких мер, таких как похищения и покушения. Израильская оборонная доктрина предусматривает проведение спецопераций за рубежом, включая ликвидацию опасных элементов. Специальные подразделения Моссада, известные как «истребители», выполняют эти задачи. На рубеже 2000-х годов Моссад переориентировал свою деятельность с политического шпионажа на целенаправленные операции против Ирана и Палестины. Изменение было обусловлено стремлением более эффективно использовать ресурсы агентства в условиях ограниченных возможностей по сравнению с более крупными разведывательными службами, такими как ЦРУ в США. Моссад активно включился в операции по устранению важных фигур, таких как ученый Мухсин Фахризаде, он считается «отцом иранской ядерной бомбы». Не ограничиваясь традиционной разведывательной деятельностью, Моссад также активно занялся поиском медицинского оборудования и технологий для борьбы с COVID-19. В феврале 2021 года израильский политический истеблишмент был шокирован отставкой замглавы Моссада, известного под псевдонимом Алеф. Его уход вызвал много вопросов, особенно на фоне усиливающейся угрозы со стороны Ирана. Спустя месяц после отставки Алеф выразил критику в адрес нынешнего премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, обвинив его в «плохом руководстве» и указав на риски для независимости разведслужбы. Также слухи о том, что действующий глава Моссада Йоси Коэн якобы дал обет верности семье Нетаньяху для назначения на свой пост. Эти утверждения были опровергнуты как самим Коэном, так и женой премьера Сарой Нетаньяху. Однако служи все же вызвали обеспокоенность в Израиле. В стране существует страх, что Моссад может потерять свою автономию и начать действовать под влиянием политических интересов. Однако Йоси Коэн подчеркивал, что в современном мире технологии становятся серьезной угрозой для агентов разведки, а не «плохое руководство». Биометрические данные, такие как отпечатки пальцев и сканирование сетчатки, могут облегчить идентификацию агентов, что требует новых подходов к обеспечению их конфиденциальности. Сериалы и фильмы, основанные на деятельности организации («Шпион» от Netflix и сериал «Тегеран» от Apple TV), стали частью стратегии разведслужбы по привлечению новых кадров. Интерес к работе в Моссаде также поддерживается через интерактивные платформы, такие, как сайт службы с анкетами. Исследователь Бамбергского университета Тамир Либель указывает на то, что Моссад не смог в полной мере адаптироваться к изменениям, произошедшим в мире после холодной войны. По его мнению, израильская разведка должна провести структурные изменения, чтобы сохранить свои позиции в мире и эффективно реагировать на современные вызовы. Ливан 17 и 18 сентября 2024 года столкнулся с серией взрывов различных электронных устройств, включая пейджеры, радиоприемники, телефоны и ноутбуки. Вследствие инцидентов тысячи людей были ранены, а девять- погибли. Согласно источнику из мэрии Губейри, первоначально прогремели взрывы портативных раций, принадлежащих группировке «Хезболла». Ситуация осложнилась возгоранием нескольких зданий, одно из которых произошло во время церемонии прощания с бойцами «Хезболлы». Портал Axios опубликовал информацию о возможной причастности Моссада к взрывам. Предполагается, что в рации, используемые членами «Хезболлы», были заранее установлены взрывные устройства. Позже зарегистрированная в Будапеште компания BAC Consulting Kft оказалась в центре внимания после ситуации в Ливане. Как сообщает Bloomberg, организация имеет адрес в небольшом почтовом офисе, где ее представители появляются лишь раз в месяц для получения корреспонденции.