Раскрыт формат новогодних эфиров

В 2025 году российские телеканалы подготовили к Новому году традиционный набор праздничных программ без глобальных новшеств. Об этом сообщил телекритик Александр Горбунов.
«ТНТ очередной фильм покажет новогодний, СТС ответят концертом „Уральских пельменей“, на „России“ и Первом канале будет концертная программа со стандартными артистами, на „Культуре“ — „Романтика романса“, на НТВ — праздничная „Маска“», — приводит слова Горбунова «Абзац». Он отметил, что все телеканалы не готовят глобальных историй.
Горбунов обратил внимание, что разнообразие могут внести частные музыкальные каналы, но это не окажет существенного влияния на общий характер новогоднего телеэфира. По мнению собеседника издания, рейтинги просмотров останутся на привычном уровне, поскольку основная аудитория новогодних программ — возрастные зрители.
