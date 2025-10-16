В России хотят запретить детям выгуливать овчарок, хаски и другие породы собак

В России предложили ужесточить требования к содержанию и выгулу собак. Планируется расширить список «опасных пород» и ввести ограничения для хозяев животных. Об этом сообщает член рабочей группы и одного из авторов законопроекта Александра Спиридонова («Единая Россия»).
«В первом варианте поправок мы говорим: раз есть перечень правительства [потенциально опасных собак — прим. ред. URA.RU], но там всего 12 пород, которых и в России особо нет, то тогда давайте его расширять. И второй подход: мы предлагаем включить все потенциально опасные породы из списка правительства плюс те, у кого высота в холке больше, например, 30 или 40 см. Давайте обсуждать», — пояснил парламентарий газете «Известия».
Согласно новой инициативе, к перечню опасных пород могут добавить ротвейлеров, алабаев, немецких овчарок, хаски, доберманов и бультерьеров. Кроме того, один из вариантов поправок запрещает выгуливать собак с ростом в холке выше 30 или 40 см детям и гражданам в состоянии алкогольного опьянения или признанным недееспособными. За нарушение новых правил предусмотрен штраф: депутаты подготовили предложения по внесению изменений в КоАП РФ, однако окончательная сумма будет определена после принятия закона во втором чтении.
Законопроект о запрете выгула опасных собак детьми до 16 лет и пьяными людьми был одобрен Госдумой в первом чтении еще 24 сентября. Однако кабмин рекомендовал доработать инициативу, отметив необходимость учитывать риски от всех крупных пород. Ожидается, что после согласования правительство выберет наиболее сбалансированный вариант поправок для рассмотрения во втором чтении.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.