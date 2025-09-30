На челябинской трассе М-5 на 60% завершена надвижка пролетов крупнейшей эстакады

На трассе М-5 «Урал» в Ашинском районе Челябинской области на 60% завершена надвижка пролетных строений крупнейшей эстакады региона. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе упрдор «Южный Урал».
«Специалисты возвели уже более 90% железобетонных опор, собрали 99% металлоконструкций, из них 60% — надвинули на опоры. Полностью завершить эту работу и приступить к монтажу железобетонных балок пролетного строения и монолитной плиты проезжей части планируется в конце осени текущего года», — сообщили в пресс-службе.
Сооружение протяженностью более километра будет иметь 27 пролетов и высоту до 46 метров. Полная готовность эстакады ожидается в 2026 году. Строительство ведется в рамках федерального проекта «Развитие федеральной сети» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
В пресс-службе уточнили, что новый участок протяженностью 18,8 километра считается самым сложным на всем 60-километровом строительстве и реконструкции трассы М-5 от границы с Башкортостаном до поселка Кропачево. Реализация проекта позволит уменьшить общее время в пути. На основном ходу трассы уже на 90% уложено земляное полотно и на 40% устроена дорожная одежда. Работы на всем объекте завершат к концу 2026 года.
