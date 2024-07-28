Нефтяники ХМАО массово судятся с «дочкой» «Роснефти» из-за профзаболеваний

Нефтяники из ХМАО, которые работали в дочернем обществе «Роснефти» — «РН-Сервис», массово подают иски на компанию из-за профессиональных заболеваний. Более десяти заявлений принял Нижневартовский суд в 2024 году. По ряду дел уже вынесено решение: в сумме суд постановил выплатить нефтяникам порядка 3, 5 миллионов рублей компенсации.
«Причиненное истцу повреждение здоровья и связанные с этим физические и нравственные страдания находятся в прямой причинной связи с необеспечением безопасных условий труда ответчиком. Взыскать с общества с ООО „РН-Сервис“ компенсацию морального вреда в связи с профессиональным заболеванием, а также расходы по оплате юридических услуг и услуг представителя», — указано в документах суда, которые есть в распоряжении агентства URA.RU.
Размер компенсации морального вреда зависит от поставленного врачами диагноза: от 300 до 600 тысяч рублей. Суммарно компания выплатит сотрудникам порядка 3, 5 миллионов рублей. В числе вредных факторов, которые повлияли на здоровье нефтяников, — химическое воздействие, шум, неблагоприятные погодные условия, освещенность, вибрация. Все сотрудники работали на предприятии больше 10 лет и потеряли, по свидетельству медицинских документов, 30% трудоспособности.
«РН-Сервис» пытался оспорить решения суда. Апелляционная комиссия посчитала решение первой инстанции справедливым.
Ранее URA.RU писало, что семья из ХМАО отсудила у нефтяной компании из Ханты-Мансийска компенсацию морального вреда за ДТП на промысловой дороге, которую обслуживало предприятие. На проезжей части были разлиты химикаты, и мать с двумя детьми получили травмы.
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