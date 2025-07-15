В ХМАО продают нефтебазу с АЗС по цене квартиры

Банкротная топливная компания из ХМАО продает базу с АЗС за 6 миллионов рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Нефтебазу с заправкой в ХМАО продают за шесть миллионов рублей
Нефтебазу с заправкой в ХМАО продают за шесть миллионов рублей Фото:

В ХМАО выставили на торги нефтебазу с автозаправочной станцией. Она находится в поселке Андра Октябрьского района, сообщил URA.RU организатор торгов. Начальная цена базы составляет 6,5 млн рублей — примерно столько стоит трехкомнатная квартира на вторичном рынке в этом районе Югры.

«Продается база горюче-смазочных материалов, принадлежащая банкротящейся компании ООО „Гарант“. Стартовая цена — 6,5 млн рублей», — сообщил конкурсный управляющий.

Объект расположен на участке площадью более 800 квадратных метров и включает две зоны: хранилище нефтепродуктов и АЗС. На территории находятся емкости от 200 до 2000 литров, сторожка, а также автозаправочная станция с четырьмя топливными колонками, диспетчерской и жилым помещением для персонала.

ООО «Гарант» зарегистрировано в Нягани (ХМАО) в 2007 году. Компания занималась поставками топлива, в том числе по государственным контрактам. Организация признана банкротом в 2024 году. По данным антимонопольной службы, она состоит в реестре недобросовестных поставщиков. Налоговая арестовала счета предприятия из-за долгов.

Ранее URA.RU писало, что в Югре на продажу выставили нефтесервисную базу на территории Западно-Сургутского месторождения. Стоимость лота, в который входят цеха, склады, заправка, оценивается в полтора миллиарда рублей.

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В ХМАО выставили на торги нефтебазу с автозаправочной станцией. Она находится в поселке Андра Октябрьского района, сообщил URA.RU организатор торгов. Начальная цена базы составляет 6,5 млн рублей — примерно столько стоит трехкомнатная квартира на вторичном рынке в этом районе Югры. «Продается база горюче-смазочных материалов, принадлежащая банкротящейся компании ООО „Гарант“. Стартовая цена — 6,5 млн рублей», — сообщил конкурсный управляющий. Объект расположен на участке площадью более 800 квадратных метров и включает две зоны: хранилище нефтепродуктов и АЗС. На территории находятся емкости от 200 до 2000 литров, сторожка, а также автозаправочная станция с четырьмя топливными колонками, диспетчерской и жилым помещением для персонала. ООО «Гарант» зарегистрировано в Нягани (ХМАО) в 2007 году. Компания занималась поставками топлива, в том числе по государственным контрактам. Организация признана банкротом в 2024 году. По данным антимонопольной службы, она состоит в реестре недобросовестных поставщиков. Налоговая арестовала счета предприятия из-за долгов. Ранее URA.RU писало, что в Югре на продажу выставили нефтесервисную базу на территории Западно-Сургутского месторождения. Стоимость лота, в который входят цеха, склады, заправка, оценивается в полтора миллиарда рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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