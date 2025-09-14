14 сентября 2025

Коммунисты ХМАО проиграли выборы мэра в своем опорном городе

В ХМАО мэр-единоросс Кулагин из Советского идет на второй срок
Жители Советского не поддержали представителя КПРФ на выборах мэра
Жители Советского не поддержали представителя КПРФ на выборах мэра Фото:
новость из сюжета
Единый день голосования в ХМАО — 2025

Коммунистам ХМАО не удалось одержать победу на выборах мэра в своей вотчине — городе Советском Советского района. На выборах главы второй раз подряд побеждает единоросс — действующий мэр Александр Кулагин.

«Кулагин Александр Терентьевич. 2564 голоса, 45,74%», — указано в предварительных данных на сайте избиркома.

При этом, основной соперник Кулагина Артем Аминов, на которого делали ставки югорские коммунисты во главе с лидером регионального отделения Алексеем Савинцевым (ранее был главой Советского) смог занять только третье место, получив 14,42% (808) голосов. На втором месте — Юрий Сухицкий, набравший 16,97% (951 голос). Он выдвигался от партии «Новые люди».

Оставшиеся места в рейтинге распределились следующим образом. Кандидат от «Справедливой России» Анна Калугина получила поддержку 10,26% (575) голосов, либерал-демократ Александр Бабиков набрал 4,64% (260) голосов, самовыдвиженец Александр Блинов — 3,12% (175). Аутсайдером гонки стал кандидат от «Коммунистов России» Максим Логачев, набравший 134 голоса (2,39%).

Советский стал седьмым населенным пунктом из семи, где на выборах 14 сентября 2025 года победили представители партии «Единая Россия». Единороссы возглавили Барсово и Сытомино (Сургутский район), Леуши и Мулымью (Кондинский район), Сорум (Белоярский район) и Малый Атлым (Октябрьский район).

