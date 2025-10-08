Кто из политиков ХМАО сохранился во власти со времен исполкомов

В политике ХМАО до сих пор работают люди, чья карьера началась еще в советскую эпоху. Они не только пережили смену государственного строя, но и сохранили влияние, управляя регионом десятилетиями. Их уникальный опыт сочетает советскую школу управления и понимание современных реалий.
Председатель думы Югры Борис Хохряков
Хохряков — один из самых опытных политиков округа. Его путь начался в переломном 1990 году, когда он возглавил исполком Нижневартовского районного совета народных депутатов после 20 лет работы в нефтяной отрасли — от геолога до главного инженера.
После распада СССР Хохряков не только удержал позиции, но и укрепил их. Его стиль работы называют дипломатичным и взвешенным. «Нынешнее место предполагает большой объем политической и дипломатической работы, а именно она — конек шефа», — отмечали коллеги. В 2014 году, несмотря на резкую критику окружных властей со стороны сенатора Виктора Пичугова, Хохряков сохранил поддержку и продолжил эффективно руководить думой. Сегодня его стаж на руководящих постах превышает 35 лет — редкий случай даже для федерального уровня.
Вице-спикер окружного парламента Наталья Западнова
Западнова еще один пример политика с советским бэкграундом. Выпускница истфака Тюменского университета 1984 года, она прошла школу комсомола, возглавляла окружком ВЛКСМ, а после его роспуска в 1993 году стала главой Комитета по делам молодежи и туризму администрации Тюменской области.
С 1999 года Западнова работает в окружных структурах, где возглавляла социальный блок правительства. Сегодня она вице-спикер и руководитель фракции «Единой России» в думе региона.
Депутат думы ХМАО Еремей Айпин
Айпин, который также является председателем Ассамблеи представителей коренных народов Севера начал карьеру в 1987 году в окружном Совете народных депутатов. С 1989 по 1992 годы был народным депутатом СССР, участвовал в работе высшего органа власти страны, а с 2001 года бессменно представляет интересы коренных народов в окружной думе.
Глава Белоярского района Сергей Маненков
Мэр руководит территорией с 1989 года — сначала как председатель горисполкома, потом как глава района. Его называют «самым счастливым мэром России»: он начинает рабочий день в 7 утра, лично знает большинство жителей и ведет приём без записи.
Маненков известен кулинарными талантами — сам готовит рыбу и хвалится фирменным рецептом: «Картошка, сваренная в килограмме соли, — как из костра, только нежнее». В 2024 году Белоярский район вошел в Арктическую зону РФ. Сам Маненков шутит: «Главная проблема — время, оно слишком быстро летит».
Сенатор от ХМАО Наталья Комарова
Комарова работает во власти более 40 лет. В 1980 году она начинала старшим инспектором горисполкома Нового Уренгоя, затем стала заместителем председателя, а с 1994 года — мэром города.
С 2001 по 2010 год была депутатом Госдумы и возглавляла комитет по природным ресурсам. Тогда под ее руководством приняли новый Лесной кодекс.
С 2010 по 2024 год Комарова возглавляла ХМАО, оставаясь единственной женщиной-губернатором в России. При ней реализованы крупнейшие инфраструктурные проекты региона. Сегодня она представляет Югру в Совете Федерации, курируя развитие Арктической зоны РФ.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!