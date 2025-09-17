17 сентября 2025

В ХМАО рухнули цены на новые китайские авто

Стоимость новых автомобилей за август в Югре в среднем упала почти на 4,5%. Наибольшую долю рынка среди машин в регионе занимают китайские бренды, рассказали URA.RU аналитики «Авито».

«На 4,4% снизилась средняя цена новых автомобилей, составив 2 989 000 рублей. В целом предложение новых автомобилей в регионе выросло в 2,1 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В структуре предложения на долю китайских производителей пришлось 65,7%, а российские марки составили 31,1%», — говорится в исследовании.

Новые автомобили жители ХМАО покупают в том числе из-за наличия гарантии, а также обращают внимание на возможность продать дилерам старое авто. «51,8% поступлений на склады дилеров формируются через программу трейд-ин», — отмечают аналитики.

Дилеры при этом в разговоре с URA.RU отмечают сезонное падение спроса на авторынке. Оно традиционно наблюдается примерно с конца лета до середины сентября.

Ранее URA.RU рассказывало, что чаще всего жители ХМАО на рынке авто с пробегом покупают отечественные Lada и японские Toyota. Среди популярных брендов также оказались иномарки Kia.

