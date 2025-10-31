«При одном условии»: Ани Лорак готова трудоустроить расслабленных танцоров Булановой
Ани Лорак готовится к новому шоу и объявила кастинг для танцоров
Фото: Виктор Васильев
Прославившиеся танцоры Тани Булановой, которые в последнее время редко выступают вместе с певицей, могут найти работу у другой звезды. Ани Лорак в разговоре с корреспондентом URA.RU сообщила, что может взять их в свое новое шоу. Но при одном условии: они должны пройти кастинг.
Лорак любит удивлять поклонников: певица с завидной регулярностью устраивает в столице свои шоу. Как правило, они отличаются особым размахом. Звезда заявила, что уже начала готовиться к новому выступлению. Ани обещает грандиозное шоу с неожиданными сюрпризами. В том числе и с новой танцевальной группой. Артистка сообщила, что в ближайшее время планирует устроить кастинг среди танцоров. Лорак готова дать работу талантам, которых в нашей стране, как известно, немало.
«Танцевальный кастинг будет для всех желающих, кто хочет поучаствовать в нашем шоу», — обещает артистка.
На вопрос даст ли она работу танцорам Татьяны Булановой в случае если они захотят перейти к ней, Ани Лорак ответила утвердительно. «Пожалуйста, — рассмеялась певица. — Welcomе, конечно. Найдем для любых талантов применение».
Звезда говорит, что сейчас ее мысли целиком и полностью посвящены работе. Звезда активно репетирует.
«Мы перерабатываем весь музыкальный материал: у меня будет вся новая „музыкальная одежда“ для любимых песен, — обещает артистка. — Они прозвучат в новых аранжировках. И потанцуем, и поплачем. Конечно, прозвучат и премьеры».
Артистка говорит, что каждая ее концертная программа подразумевает, что она и сама должна находиться в роскошной форме. Поэтому Лорак не позволяет себе расслабляться. В последнее время звезда села на диету и стала во многом себя ограничивать. Ани практикует интервальное голодание: по вечерам не ест.
«После трех часов дня уже ничего себе не позволяю, — заявила артистка. — А до этого времени можно все, что хочется. Но в умеренном количестве, конечно».
По словам Ани, любимый муж Исаак Виджраку ее во всем поддерживает. Он тренер по йоге, поэтому также «колдует» над формами певицы. Певица не скрывает, что тренировки с мужем ей очень даже нравятся.
Ани Лорак
Фото: Виктор Васильев
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.