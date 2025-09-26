Все регионы
Московская обл.
Свердловская обл.
Челябинская обл.
Курганская обл.
Тюменская обл.
Югра
Ямал
Пермский край
ДНР
ЛНР
Запорожская обл.
Херсонская обл.
искать
23:20
Власти Екатеринбурга закупят 1200 сухпайков на случай ЧП
23:14
«В стенах трещины»: Пермский край опять попал в поле зрения СКР из-за аварийного жилья
22:57
В мэрии Кургана пообещали решить проблему с парковками у ЦПКиО
В деле редактора URA.RU Аллаярова появилось новое СМИ
22:48
В Венгрии опровергли слова Зеленского о нарушении беспилотниками границ
22:48
Украинский дрон атаковал подростка на мотоцикле в Курской области
22:42
В Беларуси объяснили размещение у себя комплекса «Орешник»
План по Украине от Лукашенко, новые преступления ВСУ и успехи России: главные новости об СВО за 26 сентября
22:41
Для реновации «Тихого Компроса» в Перми изымут землю под овощным магазином
22:32
Бывшего вице-мэра Нижнего Новгорода арестовали на два месяца
22:28
Наследство умершего брата главы ММК Рашникова перешло под контроль ИК «Профит»
МРОТ в 2026 году превысит 27 тысяч рублей: как и у кого это отразится на зарплате
22:26
Названа причина столкновения поезда и грузовика в Смоленской области
22:24
Axios: Трамп отказался передавать Киеву ракеты Tomahawk
22:20
В Белоруссии назвали причины размещения «Орешника» на своей территории
Путин зарядил губернаторов на победу России над врагом
22:18
Кремль ожидает реакции США на предложение по ДСНВ на неделе
22:00
Отмена доплат чиновникам и рост долга Ямала: главные события ЯНАО 26 сентября
22:00
Смена гражданства, домогательства и муж испанец: популярной певице Ани Лорак — 47
URA.RU — теперь в мессенджере MAX
22:00
Слухи о втором замужестве, своя модная коллекция и ссоры с мамой: Надежде Михалковой — 39
21:52
В ООН отметили готовность России в вопросе разоружения
1
21:45
В США засомневались в умственных способностях европейских лидеров
ОТСК высказалась по обвинениям, предъявленным Черных и Боброву
21:41
В ООН заявили, что Россия поддерживает продление договоров о разоружении
21:32
От службы в ПВО до карьеры клипмейкера: интересные факты из биографии Тиграна Кеосаяна в фотогалерее URA.RU
21:29
Захарова: Россия обратится в Международный суд ООН по делу «Северных потоков»
«До конца оставалась надежда на чудо»: друзья, коллеги и политики скорбят по Тиграну Кеосаяну
21:26
Лавров обратился к семье Кеосаяна в связи с кончиной режиссера
21:23
Мирный житель подорвался на боеприпасе ВСУ в Белгородской области
21:20
Тюменский бизнес готовится к волне банкротств. Инсайд
URA.RU разыграет iPhone 17 среди своих читателей
21:18
Глава Совета судей Момотов отправлен в отставку после иска Генпрокуратуры
2
21:16
Россия обратится в суд ООН по делу «Северных потоков»
21:12
Медведев выразил соболезнования родным Кеосаяна
Европа борется с внутренним кризисом за счет России
21:12
Как свердловчанам оплачивать поездки в общественном транспорте со скидкой
21:09
Неизвестные БПЛА обнаружили в небе над Германией
21:09
Обширные морозы, рост IT-компаний и миллионы от Москвы: главное за 26 сентября в Кургане
Слухи ХМАО: сын убийцы прокурора подал в суд на отца
21:00
Жительница Салехарда освоила кондитерское мастерство после курсов в Барселоне
20:54
Прекращены полномочия судьи Верховного суда
20:53
Сотрудника «Матч ТВ» обвинили в финансировании терроризма
Слухи ЯНАО: депутаты косплеят генсеков
20:51
Курганский губернатор Шумков получил награду в номинации «Прорыв года». Фото
20:50
В МИД РФ раскрыли провокацию Киева с подложными российскими дронами
20:48
Пермяков на Новый год зовут купаться в термах и отправиться на русский север
Свердловские слухи: из правительства пропала чиновница
20:46
Лукашенко после встречи с Путиным рассказал о появлении «хороших предложений» по Украине
20:45
Ляпуны и шанежки: где попробовать аутентичную уральскую кухню в Челябинске
20:44
Автобус с людьми снес женщину, выбежавшую на дорогу в Нижнем Тагиле. Фото
Путин расставил все точки над i в отношениях с Казахстаном
20:42
Путин и Лукашенко объявили о важной сделке
20:41
Стендап, матерные песни и премьерные спектакли: чем заняться в Сургуте в выходные
20:40
Путин привел в пример главам регионов военных СВО
Там торговали смертью: жители каких регионов погибли из-за контрафактного алкоголя
20:32
Лукашенко описал мрачный сценарий для Киева в случае отказа от переговоров
20:30
Жителей Ханты-Мансийска зовут на органный концерт музыки из кино
20:27
Путин проводит встречу с избранными главами регионов
Челябинские слухи: коррупционеры играют свадьбы в СИЗО
20:27
Сотрудника «Матч ТВ» арестовали за финансирование терроризма
20:25
Путин поставил ключевые задачи перед Россией
20:20
Аэрофлот запустил международные рейсы из Краснодара
Клиническая смерть и борьба за жизнь: почему не стало Тиграна Кеосаяна
20:20
Губернатор ХМАО Кухарук возрождает пресс-службу, от которой отказалась Комарова
20:19
Путин проводит встречу с губернаторами
20:13
Лукашенко и Путин договорились о поставках газа
Что Путин и Лукашенко «спрятали» за новым ядерным проектом
20:12
Звезды ТНТ, премьеры и тайны Югры: куда сходить в Нижневартовске на выходных
20:09
Эксперты рассказали, какие задачи ежедневно решают российские бизнесмены
20:08
В ЕС раскритиковали Трампа за слова о границах Украины
Курганские слухи: миллионы ущерба от зомби-косуль
20:08
В ХМАО прошел первый снегопад. Видео
20:06
ВСУ атаковали три российских региона
20:06
Министр по туризму Пермского края Ветошкина покидает свой пост
20:05
Лукашенко и Путин вместе заслушали доклад генштаба РФ
20:05
Отпустила любимого «к Создателю» и борется с раком: карьера и жизнь Маргариты Симоньян
19
20:01
Ямальский город оборудовали интеллектуальными пешеходными переходами
20:00
Трамп объявил об урегулировании военного конфликта
19:56
Тюменские рестораны попали в список лучших по Уралу
19:54
Стало известно, сколько длилась встреча Путина и Лукашенко в Москве
19:51
Российские дипломаты потеряют право свободного перемещения по ЕС
19:49
Захарова выразила соболезнования в связи с кончиной Кеосаяна
19:46
В Брянской области начнут наказывать за невыполнение решений оперштаба
19:45
Налоговая банкротит транспортную компанию владельца крупных ТЦ в Нижневартовске
19:38
Путин выразил соболезнования родным Тиграна Кеосаяна
19:37
Авторы YouTube-канала Kreosan задержаны в Японии
1
19:34
Спикер заксо ЯНАО выразил свою позицию о содержании животных в приютах
19:34
«Полгода умирают мужчины»: тюменские вдовы обратились за помощью к экстрасенсам с ТНТ
19:33
Челябинский губернатор Текслер наградил омбудсмена Сударенко
19:32
Под Екатеринбургом автобус с детьми влетел в бензовоз, а на место прилетел вертолет. Фото
1
19:30
Силовики объявили в розыск сообщника «черных рекультиваторов» полигона в ХМАО, наследивших по всей стране
19:27
Экс-владелец «Ведомостей» объявлен иноагентом
19:26
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Кеосаяна
19:23
Топ-5 сфер с самыми высокими зарплатами в ЯНАО
19:20
Губернатор Шумков заявил о резком росте оборота IT-компаний в Курганской области
3
19:17
В Кремле высказались о намерении НАТО сбивать российские самолеты
19:13
В Нью-Йорке начались протесты
19:08
Зеленский обвинил Венгрию в нарушении границ Украины
19:07
В Москве пройдет забег в поддержку глухих с сурдопереводом
19:06
Опальный пермский депутат, критиковавший СВО, оказался во Франции
19:06
Путин наградил пермских нефтяников
19:05
Тюмень сковали вечерние пробки
19:04
В детской поликлинике Кургана появился новый врач-педиатр. Фото
19:02
ЦБ продлил ограничения на переводы за границу
19:02
Минюст признал иноагентом Демьяна Кудрявцева
19:01
Транспортный эксперт нашел лучшее место для переноса автовокзала в Тюмени
3
19:00
День работника атомной промышленности: теплые слова и красивые открытки
18:55
Медиаменеджер, строитель, главный коммунальщик: досье на нового директора ДГХ Сургута
18:53
Чурикова поддержала решение Shaman на «Интервидении»
18:50
В СК оценили вероятность диверсии в ДТП с фурой и поездом в Смоленской области
18:49
Информация о табличках, предупреждающих о ветеранах СВО на кассе, оказалась фейком
18:47
Юрист, бизнесмен, мечтатель: досье задержанного свердловского экс-мэра Конева
2
18:46
Экс-президент Литвы, служивший в вермахте, госпитализирован
18:46
ЦБ продлил ограничения на переводы за границу
18:45
Власти ХМАО озвучили сроки ремонта здания правительства, которым занимается проблемный подрядчик
18:43
«Союзмультфильм» подал два иска из-за крокодила Гены
18:41
Нетаньяху освистали во время выступления в ООН. Видео
18:36
Венгерские БПЛА вторглись в воздушное пространство Украины
18:32
В Перми на выставке подружились Робопес и трансформер Бамблби из прошлого века. Видео
18:31
Президент Путин отметил южноуральцев государственными наградами
18:30
Зеленский обвинил Венгрию в нарушении воздушного пространства Украины
18:28
СК возбудил дело против кинокритика Антона Долина*
18:27
Министр труда и соцзащиты Котяков прибыл в Пермь с рабочим визитом
18:25
Глава МАГАТЭ сделал важное заявление о ядерном разоружении в мире
18:24
Правительство ЯНАО ввело новые меры поддержки учителей
18:22
Мэрия Сургута утвердила бывшего директора УКС в статусе главного коммунальщика
18:22
Путин наградил орденами директора детского лагеря, посла и губернатора Кузбасса
18:21
Тюменец-инвалид не может выйти на улицу из-за отсутствия пандуса и лифта в его доме
18:17
В США нависла угроза прекращения работы правительства
18:15
Участник программы «Время героев» будет развивать российские беспилотники
18:15
Риелторы назвали города ХМАО, где россияне покупают квартиры
18:14
В заксо выбрали представителей ЯНАО в Совете Законодателей «тюменской матрешки»
18:14
Министр обороны наградил отличившихся в СВО военнослужащих
18:13
Путин наградил губернатора Кемеровской области и посла РФ в Сирии
18:12
Власти Кургана потратят десятки миллионов на покупку квартир у застройщиков
3
18:10
Свердловским учителям будут выплачивать по 15 тысяч в месяц за победу в конкурсе
18:08
Путин наградил директора лагеря «Орленок» почетным орденом
18:06
На кинокритика Долина* завели уголовное дело
18:03
На Украине резко вырос госдолг
18:02
Губернатор Шумков встретился со звездой ММА Штырковым. Фото
18:00
Аршавин подал заявление в суд об изменении размере алиментов на Барановскую
18:00
Симоньян шокировала новостью о смерти Кеосаяна: история ее отношений с легендарным режиссером
44
17:56
Белоусов вручил награды героям СВО
17:51
Аниме-марафон, фестиваль с участницей «Битвы экстрасенсов» и квиз: что ждет челябинцев на выходных
17:50
Названо ключевое условие для восстановления авиасообщения между РФ и Молдавией
17:46
Россия ввела санкции против заместителя министра финансов Великобритании
17:45
Аршавин подал в суд на Барановскую
17:44
Челябинского военного, у которого жена лишилась пальцев на руках, вернули с СВО
17:39
ВСУ атаковали деревню в Курской области, есть раненый
17:37
Захарова рассказала о «коронации Санду» в Молдавии
17:35
В Тюменской области избрали двух новых мэров муниципалитетов
17:34
«Бомж-тур» для олигархов появится в Тюмени
4
17:33
Зеленский ответил на слухи о призыве Трампа «бить по дому Путина»
2
17:30
Франция испугалась выполнять решение НАТО о сбивании российских самолетов
17:30
Россия ввела санкции против замглавы Минфина Великобритании
17:29
Пермская управляющая компания подделывала протоколы собраний жильцов
17:27
В Челябинске закроют проезд на пересечении улиц Кирова и Братьев Кашириных
17:24
В России планируют изменить закон о несообщении в военкомат о переезде
17:24
Центральную улицу Тюмени перекроют на месяц
17:18
Зеленский запросил у Трампа самые мощные американские ракеты
2
17:17
Снег будет идти в Свердловской области все выходные
17:17
В ХМАО резко выросли цены на шиномонтажах
17:12
В МИД РФ раскрыли новые факты преступлений ВСУ
1
17:11
Трассу на въезде в Тюмень перекроют на один день
17:10
Екатеринбуржца, убившего соседа из-за предложения о сексе, вернули под суд с СВО
17:09
Соловьев выразил соболезнования в связи со смертью Кеосаяна
1
17:07
Shot: самогонный аппарат изъяли у учительницы, торговавшей суррогатным алкоголем в Ленобласти
17:06
Депутата гордумы Челябинска Барбашина наградили знаком «Общественное признание». Фото
17:06
Отопление начало поступать в 307 учреждений Кургана
17:04
После выхода новой линейки смартфонов Apple ямальцы кинулись скупать предыдущие айфоны
17:02
Минобороны предложило установить срок выплат мобилизованным при увольнении
17:01
Путин провел телефонный разговор с Токаевым
16:59
Один из крупнейших банков России раскрыл доходы за 2025 год
2
16:54
Шахназаров поделился переживаниями после кончины Кеосаяна
16:53
В Тюмени неопытный водитель автобуса устроил ДТП
16:50
Оппозиция пожаловалась на беззаконие на выборах в Молдавии
16:49
Планировавшего вступить в РДК* и воевать за Украину краснодарца осудили
16:49
Путин и Токаев провели телефонный разговор
16:47
В Нижневартовске возмущенным запретом никабов в школах предложили домашнее обучение
3
16:46
В Минобороны предложили установить срок выплат мобилизованным при увольнении
16:44
Эксперты рассказали, где россияне чаще всего покупают кофе
16:43
БПЛА атаковали два российских региона
16:42
«Тигран ушел к создателю»: не стало известного режиссера Кеосаяна — биография, карьера и борьба за жизнь
1
16:41
Стало известно, в чем обвиняют задержанного свердловского экс-мэра
16:36
В Ереване начался митинг за импичмент Пашиняна
1
16:35
Тюменка из-за ревности сожгла машину возлюбленного
16:33
Скабеева отреагировала на смерть Кеосаяна
16:31
Что построят на месте трехэтажки возле ТЦ «Вояж» в Тюмени
16:30
Челябинцев удивила разгрузка мебели из машины для перевозки инвалидов
16:30
Модные пальто 2025: что носить осенью и зимой — тренды, фасоны, цвета
16:30
В Тюмени начали продавать квартиры с помощью банок с огурцами
16:26
Балет, запрещенная фотография и 30 часов пути: кто такой Джейсон Деруло, приехавший в Россию
16:24
Вспоминаем лучшие фильмы Тиграна Кеосаяна: топ-5 лучших режиссерских работ
62
16:22
Екатеринбург закупит новые гигантские автобусы: как они будут ездить
16:22
Онлайн-кладбища появятся в Тюмени: найти могилу предка можно будет через Госуслуги
16:22
Правоохранители подтвердили задержание экс-замглавы администрации Нижнего Новгорода
16:21
Глава МАГАТЭ раскрыл детали разговора с Путиным по Украине
16:21
В Екатеринбург привезли работы, которые светятся изнутри. Фото
16:19
Новая веха атомной энергетики, обещания Лукашенко и удивление Путина: как прошла встреча двух лидеров в Кремле
16:15
Огромные зарплаты: названы должности с заработком от 300 тысяч рублей в Челябинске
16:13
Генсек НАТО дал задний ход в вопросе готовности сбивать российские самолеты
16:12
Умер Тигран Кеосаян
5
16:12
Задержан бывший свердловский мэр
16:11
В Тюменской области открылись новые медучреждения
16:11
Глава МАГАТЭ Гросси раскрыл итоги важной встречи с Путиным
16:10
Снег и холода: какая погода будет в Кургане и Шадринске на выходных
1
16:07
В Подмосковье перезахоронили останки героев обороны Москвы. Видео
16:06
В центре Тюмени многоквартирный дом сравняют с землей
16:06
Главы округов Пермского края просят региональные власти упразднить местные деревни
16:06
Скончался Тигран Кеосаян
16:05
Легенды рока отметят юбилей грандиозным концертом в Екатеринбурге
1
16:02
Российский электромобиль «Атом» прошел сертификацию
16:01
Зеленский отказывается признавать поражение Украины
16:00
Роснедра готовят к продаже месторождение для поиска нефти и газа в ХМАО
15:58
Песков ответил, обоснованно ли повышение НДС до 22%
15:57
В Челябинске выросли цены на поездки в Египет и по России. Инфографика
15:53
Песков ответил на угрозы Зеленского и опроверг слухи о самолетах: заявления пресс-секретаря 26 сентября
15:47
У прокурора Челябинской области появился новый заместитель
15:47
Хинштейн рассказал о состоянии раненых после удара ВСУ в Курской области
15:46
Зеленский согласился на важную уступку по границам
1
15:45
Назван топ самых лучших заведений Екатеринбурга
1
15:45
Кремль ответил на дерзкий выпад Зеленского
15:45
В Тюмени открыли новый сквер
15:45
Песков отказался комментировать слова ЕС о готовности сбивать самолет из России
15:45
Кремль надеется, что «Северные потоки» будут отремонтированы
15:45
В Кургане заслуженный тренер России Семенов судится за досрочную пенсию
15:42
Раскрыта значимость недавнего визита Путина в Китай
15:41
Думу пермского города возглавил директор школы искусств
15:40
Воспитателя обвинили в организации смертельного бизнеса с алкоголем в Ленобласти: новые подробности дела
15:39
Российский электромобиль «Атом» прошел сертификацию
1
15:38
Путин пошутил об отношениях с Беларусью. Видео
15:36
История с отравлением суррогатным алкоголем в Ленобласти получила неожиданный поворот
15:36
В Кургане временно отключат горячую воду в Заозерном
1
15:34
ВСУ ударили по мирным жителям в Курской области
15:34
Опасный алкоголь: как не стать жертвой суррогата и кому можно пожаловаться. Инфографика
15:32
Производство обуви за год сократилось в Челябинской области на 76%
4
15:30
Курганцам раскроют секреты «денежных мужиков» и расскажут, как избежать ошибок Буратино. Афиша
7
15:28
В Челябинске возведут элитный ЖК в центре города
15:26
Полиция ХМАО задержала жителей, устроивших драку со стрельбой
15:26
Лукашенко дал Путину обещание
1
15:25
ЦБ представил Госдуме обновленную стратегию по денежной политике
15:25
В Челябинске ищут подрядчика для создания платных парковок за 65 млн рублей
15:22
В Тюмени начались перебои с поставками машин из Китая
15:22
Погода в Москве и Петербурге с 29 сентября по 5 октября: прогноз синоптика
15:20
Суд в Челябинске отправил в СИЗО экс-главу отдела Сбера Скаленко. Видео
15:20
Как проверить алкоголь на безопасность: советы, которые могут спасти жизнь
11
15:19
Редкое природное явление нарушит телесигнал в Тюменской области
15:19
Названы самые популярные страны у курганских туристов. Инфографика
15:19
Инспекторы ДПС запретили 125 автобусам ездить в Свердловской области. Фото
15:17
Челябинцы начали смотреть вертикальные микродрамы в формате соцсетей
15:13
Пермский кошачий приют, который пытается закрыть прокуратура, нашел временное помещение
15:13
ЦБ РФ представил Госдуме обновленный проект по денежной политике
15:12
Под Чебаркулем экскаватор на двое суток оставил без воды 700 человек
15:12
Иран и РФ построят четыре новых ядерных энергоблока за 25 миллиардов долларов
15:09
Названы главные минусы грибов в рационе
15:07
Матвиенко назвала ключевой фактор национальной идентичности
15:04
В мэрии Екатеринбурга назвали временную альтернативу киоскам «Роспечати»
15:03
В Кургане перенесли остановку ЦПКиО, чтобы расширить дорогу. Фото, видео
3
15:00
Путин удивился одному факту в сотрудничестве с Белоруссией
15:00
В барах Кургана стартовало бронирование на новогодние корпоративы
15:00
Структуру, отвечающую за свердловские туркластеры, могут упразднить
14:57
В Тюменской области вручили награды семьям погибших на СВО бойцов
14:57
Свердловчане умирают от рака чаще остальных россиян
14:56
В Перми с 1 октября изменится расписание десяти автобусов
14:55
В МВД рассказали подробности отравления в Ленобласти
14:54
Завод Роскосмоса выиграл суд с челябинским миндором
14:53
Российские войска освободили Юнаковку в Сумской области
14:50
Иван Емельяненко вышел из колонии и захотел снова на ринг
14:49
УФСИН не планирует отдавать здание СИЗО под строительство БЦ «Тюмень-Сити»
14:47
Суд встал на сторону экс-начальника пермской колонии
14:47
Красная икра и пельмени: что хотят видеть на своих вечеринках тюменские випы
14:47
Жена торговца суррогатным алкоголем отравилась его продукцией в Ленобласти: история 10-летнего бизнеса
14:43
В Казани задержали группу обнальщиков с доходом в 114 миллионов
14:42
Путин назвал нового партнера России в атомной сфере
14:39
Матвиенко назвала ключевой фактор российской идентичности
1
14:37
Стало известно, сколько денег заплатили тюменским студентам за поджог на железной дороге
14:36
Налоговой отказали в банкротстве пермского экс-депутата Нелюбина
14:34
Глава Соликамска прокомментировал появление медведя в центре города
14:32
ВС РФ освободили населенный пункт Юнаковка
14:31
В выходные для челябинских детей устроят тур на сыроварню, арбузную вечеринку и урок по нейрографике
14:30
Суд продлил арест бывшему главному экологу мэрии Нижневартовска
14:30
Россия и Иран подписали соглашение в атомной области
14:30
Челябинские фермеры при уборке пшеницы столкнулись с дефицитом дорогого горючего
14:29
«Надо идти до конца»: Бузова поставила Shamanа на место после его отказа от победы на «Интервидении»
14:29
В Ленобласти возбудили уголовное дело после массового отравления алкоголем
14:28
В Кремле началась встреча Путина и Лукашенко
14:28
Лукашенко сделал заявление по строительству новой АЭС
14:28
Путин оценил сотрудничество России и Беларуси
14:26
Драка учеников обошлась екатеринбургской школе почти в полмиллиона
14:25
В Копейске осудили директора «Донер Кебаб», задержанного при даче взятки
14:25
Сотовая компания заваливала жительницу Кургана спамом с рекламой кредитов
14:25
В Тюмени появится крупнейший спорткомплекс за 2,5 млрд рублей
14:18
Путин и Лукашенко начали переговоры
14:18
Медведь устроился на ночлег на дачном участке в Миассе. Видео
14:17
Жительницу Херсонской области поймали за помощь ВСУ
14:17
Какие праздники отмечают 27 сентября 2025: что можно и нельзя делать
14:16
В Смоленской области создан оперштаб после столкновения грузовика с поездом. Фото
14:16
В Ленобласти возбуждено уголовное дело из-за смертей от алкоголя
14:15
В Челябинске на две недели раньше закроют садовые маршруты
14:13
Ямальский санаторий в Тюмени получил нового директора
14:12
Появилось новое видео с места страшного ДТП с участием поезда в Смоленской области
14:12
В особой зоне Свердловской области появится уникальный завод
14:11
Тюменские власти объяснили, зачем ввели новую систему оценок в школах
1
14:10
В Сургуте грумер отрезала часть хвоста у собаки во время стрижки
14:10
Россиян предупредили о повышении утильсбора с 1 ноября 2025 года: что будет с авторынком
3
14:06
Одна затяжка — минус 500 рублей: где нельзя курить в Тюменской области
14:05
Увеличилось количество жертв от отравления алкоголем в Ленобласти
14:05
Раскрыта причина массового отравления алкоголем в Ленобласти
1
14:04
Прямые рейсы на вьетнамский курорт запустят из Екатеринбурга
14:03
Анохин: в Смоленский области создан оперштаб в связи с ДТП на ж/д путях
14:03
В Екатеринбурге пересмотрели приговор экс-гаишнику, который обещал «завалить всех»
14:02
Электрички между Беларусью и Россией отменены из-за аварии с поездом в Смоленской области
14:02
Власти Челябинска разрешили бизнесмену строить крупный складской комплекс на ЧМЗ. Скрин
14:01
Проект строительства дороги к популярному объекту туризма в Пермском крае прошел госэкспертизу
13:59
В Новом Уренгое определили лучших нефтяников и газовиков России. Фото
13:53
Более 300 коек и 3 тысячи обученных медиков: Ямал готов к сезону гриппа
13:52
Завершено расследование гибели генерала Москалика при взрыве авто
13:51
«Я была в ауте»: на свердловчан напали опята. Фото
13:48
В России появился новый ГОСТ на пиво
2
13:48
В Перми из-за пожара эвакуировали школу
13:45
Игроки из Кургана покорены мистикой Silent Hill f: обзор главных плюсов и минусов. Видео
13:41
Хирурги Магнитогорска успешно прооперировали 101-летнюю пациентку
13:39
В понедельник в Челябинскую область придет зима
13:36
Прокуратура выяснила, почему юные фигуристы в Перми почувствовали себя плохо
13:33
Возбуждено дело по факту столкновения поезда и грузовика в Смоленской области
13:31
УБРиР присоединил один из крупнейших банков Урала
1
13:30
Каллас ответила на слова Трампа о помощи Киеву в конфликте
2
13:29
СК: водитель фуры, столкнувшейся с поездом в Смоленской области, погиб
13:28
Около Земли пролетел астероид на небольшом расстоянии
13:27
Гигантский кроссовок-музей появился в Тюмени. Фото
13:24
Стройку на земле с древними артефактами запретили в Екатеринбурге
13:24
СК возбудил дело после столкновения фуры с поездом в Смоленской области
13:24
Замполпреда Кириллов оценил подготовку Тюмени к главному молодежному форуму Урала
13:23
МинЖКХ: тепло пришло в дома 15 муниципалитетов Челябинской области
13:21
Резко выросло число погибших от поддельного алкоголя в Ленобласти
13:17
На Ямале стартовал ключевой для Арктики образовательный форум
13:16
Тюменских курильщиков хотят наказывать строже
2
13:14
Курганские археологи представили артефакты с раскопок поселения рядом с Савином. Фото
13:11
Пермякам нужно срочно переоформить Пушкинскую карту
13:10
Грузовик выехал на запрещающий сигнал и врезался в поезд с бензином в Смоленской области: как это произошло
1
13:09
«Полное чувство безопасности»: в Екатеринбурге появились «умные» новостройки нового формата
13:09
Меркель ответила, какие у нее отношения с Путиным
13:08
В Тюмени изымают земли ради строительства дорог
13:06
Челябинцы предпочитают «вторичку» новостройкам
13:05
В Пермском крае закрыли опасные придорожные кафе
13:05
Челябинскую КПРФ возглавит молодой свердловский комсомолец
13:04
«Принесу пользу»: екатеринбуржец после скандала во Вьетнаме уехал на СВО
13:03
Мэр Сургута потребовал от подчиненных покончить с грязной водой в домах горожан
13:02
Полковник Трифонов заявил о задержании «Серого кардинала» Нижнего Новгорода
13:02
Экс-замначальника отдела полиции Магнитогорска Бурантаеву утвердили приговор
12:59
Семь человек скончались от отравления суррогатным алкоголем в Ленобласти: что произошло и кто виноват
12:58
Из Челябинска в Ханты-Мансийск запустят прямой авиарейс
12:57
Путин назвал нелепой ситуацию с членством Москвы в БДИПЧ ОБСЕ
12:57
Социальная поддержка, льготы бизнесу и режим экономии: главные решения заксобрания ЯНАО
12:55
Житель ЯНАО убил собутыльника, использовав ножницы в качестве оружия
12:53
Компания Магнитогорска накормит китайцев куриными лапками. Фото
12:52
Народные приметы на 27 сентября 2025: что можно и нельзя делать на Воздвижение Креста Господня
1
12:51
Посол Израиля посетила Ельцин Центр в Екатеринбурге. Фото
12:47
Shot: задержан «серый кардинал» администрации Нижнего Новгорода Штокман
12:46
Синоптики рассказали пермякам, когда начнется резкое похолодание
12:45
Пермякам предлагают стать совладельцами известной доставки суши
12:45
Смертельная ловушка: почему ни в коем случае нельзя пить суррогатный алкоголь
12
12:42
Жителю ХМАО грозит тюремный срок за вылов рыбы
1
12:40
Купил конкурента: в Кургане сменился монополист на рынке аренды пауэрбанков
12:37
Появились свежие кадры со стройки арены у ДКЖ в Перми. Видео
12:35
В Тюменской области простятся с погибшим на СВО стрелком
12:35
Загадка снесенного костела и дом пивовара: какой след оставила мультикультура в архитектуре Кургана. Фото
3
12:33
Щиты и дубинки: курганское УФСИН остановило бунт условных зеков в ходе учений. Фото
12:33
В ХМАО назвали профессии с зарплатой 200 тысяч в промышленности
12:30
Экономист предсказал будущее курса рубля в октябре
12:30
В одной из крупнейших компаний России рассказали, как формируют кадровый резерв
12:26
Канадский тренер «Трактора» предложил вратарю Мыльникову доказать первенство
12:26
Путин пообещал пересмотреть участие России в БДИПЧ ОБСЕ
12:26
Захарова жестко отреагировала на предупреждение Европы по ударам по самолетам
12:18
Путин заявил, что РФ сейчас крайне важна политическая стабильность
12:15
Страшная авария с участием грузовика и поезда случилась в Смоленской области: что известно к этому часу
1
12:12
В ЛНР предотвратили покушение на офицера Росгвардии
12:12
В Екатеринбурге бесследно пропал 10-летний мальчик
12:08
Возле будущих аквапарка и отеля Колесникова в Челябинске построят большой паркинг. Фото
12:02
В Тюмени сняли с рейса пермяка, закурившего в туалете
12:02
В Курганской области руководитель почты забрала себе деньги тружеников тыла
1
12:01
Полиция ХМАО оштрафовала таксиста, который просматривал порно за рулем
1
12:01
Названа причина, почему ж/д переезд в Смоленской области заволокло черным дымом
12:00
День машиностроителя в России: история и традиции праздника, открытки и поздравления
1
12:00
Предмет культа или украшение: раскрываем смыслы Пермского звериного стиля
12:00
Чиновникам ЯНАО отменили выплаты за ученую степень
3
12:00
День воспитателя и всех дошкольных работников: открытки и поздравления
11:57
Полиция из ХМАО вместе с ОМОН задержала мошенника из Липецка, торговавшего автозапчастями
11:55
Появилось видео страшного пожара после жесткого ДТП поезда и фуры
11:54
В центре Екатеринбурга исчез известный всему миру памятник. Фото, видео
11:54
В Перми увеличат выплаты за привлечение контрактников для участия в СВО
11:51
В Заозерном районе Кургана вандалы украли макет планеты Меркурий. Фото
4
11:51
В управлении президента РФ рассказали о ключевой роли креативных индустрий для страны
11:50
Какой силы будет магнитная буря 27 сентября 2025: прогноз
11:49
В ЛНР предотвращен теракт, задержан местный житель
11:47
В челябинском городе построят новый ЖК. Фото
11:46
В Ленобласти произошло массовое смертельное отравление алкоголем
11:46
Дело на полтора миллиарда: кто попался на махинациях при строительстве «Увильды Парка»
1
11:44
Тюменцы потребовали закончить скандальную высотку у ЦУМа за год: что ответили в мэрии
11:40
Губернатор Текслер рассказал челябинским школьникам и студентам о ядерной бомбе. Фото, видео
11:39
Путин оценил «репетицию» выборов в Госдуму
11:35
Трамп не нашел ничего необычного во встрече главы Пентагона с сотнями генералов
11:34
Раскрыты подробности нового дела задержанного свердловского авторитета из легендарной ОПГ
11:32
«Нам нужен кинотеатр под открытым небом»: совладелец парка Горького о споре с мэрией и лучших локациях Перми
1
11:29
В Смоленской области грузовик столкнулся с локомотивом, есть пострадавшие
11:28
Стали известны подробности о погибшей под катером в Турции россиянке
11:26
Курганская область получит миллионы рублей на ремонт библиотек и музеев
11:25
В ликвидированном челябинском районе объявили о выборах нового главы
11:24
Пассажир умер на борту самолета в Кольцово
11:20
Раскрыто, сколько участников СВО победило на последних выборах
11:19
К 2028 году долги Ямала могут вырасти до 118 млрд рублей
11:17
Путин поблагодарил Памфилову за организацию выборов
11:14
В Салехарде обновленная стела «Корона Ямала» осветилась северным сиянием. Видео
11:14
Молодежный кластер «Салют» станет площадкой кинофестиваля «Одна шестая» в Екатеринбурге
11:13
«Я вообще не спал»: загадочно пропавший на неделю в тайге екатеринбуржец отбивался от волков
11:11
«Молдавия погибает»: как пройдут выборы в стране и почему она может стать Украиной после Майдана
2
11:08
Жители ХМАО устроили во дворе дома разборки со стрельбой. Видео
11:08
Украинские военные атаковали станицу Голубицкую и ключевое предприятие в Краснодарском крае: что известно
11:07
В центре Тюмени перекроют улицы. Карта
11:07
Дело о хищении 319 млн рублей у пермского предприятия направлено в суд. Видео
11:06
Арестованному в Москве свердловскому авторитету грозит 10 лет колонии
11:02
Со дня терактов на «Северных потоках» прошло три года: хронология диверсии и расследования
11:01
ЕК предложила дать Украине 140 млрд евро за счет российских активов
1
11:00
В ЕС придумали, как решить главную проблему санкций против РФ
10:56
По центру Соликамска бегал медведь. Видео
10:55
В Екатеринбург-ЭКСПО готовятся к 100+ TechnoBuild: на площадку привезли медведя
10:50
В Тюмени ищут 79-летнюю пенсионерку, пропавшую в лесу
10:49
ФСБ выявила нового фигуранта в деле о миллиардных махинациях при строительстве «Увильды Парка». Фото, видео
10:45
В Псковской области произошел взрыв около ж/д станции
10:45
Экс-налоговик получила должность в курганском департаменте экономики
10:39
Ямалец незаконно зарегистрировал в своей квартире несовершеннолетних иностранцев
10:39
Собравшегося на СВО свердловского авторитета заключили под стражу
10:38
Власти Ямала ослабили налоговое бремя производителям СПГ и резидентам Арктики
10:38
В Кургане грибники насобирали ведро опят и встретили лису. Фото
1
10:38
В Пермском крае 1 октября завоют сирены
10:32
Какие авиарейсы задерживаются в России 26 сентября 2025: онлайн-табло и расписание
10:31
Ведущий «Модного приговора» Васильев наотрез отказался приезжать в Россию
6
10:26
В Сургуте пенсионерка устроила массовое ДТП с пострадавшими
10:24
В трех челябинских городах поменялись спикеры, а в одном — нет
10:21
Трамп назвал себя президентом мира после выпадов в адрес России
10:21
Ямальские депутаты внесли изменения в программу маткапитала
10:20
В Киевской области объявлена воздушная тревога
10:20
ММК представил уникальные виды проката, не имеющие аналогов в России
10:19
Пермский край отправил лес в Таджикистан
10:15
В Тюменской области пенсионерка зарезала собутыльника за непристойное предложение
10:15
В курганском депздраве назначили ответственного за обеспечение лекарствами
10:15
У жителей ХМАО стали популярны трендовые туры на Байкал
10:14
Шадринцев предупредили о звуках сирен
10:14
Атака на Краснодарский край и уничтожение БПЛА по всей России: карта СВО 26 сентября
10:13
Космонавт из Екатеринбурга получил новую должность в Роскосмосе
10:11
Работал на Донбассе, служил в ВДВ: что известно о депутате, которого забрали в свердловское правительство
1
10:10
На дороги Кургана выйдут семь новых автобусов. Фото, видео
5
10:08
В Грузии изрисовали портреты погибших украинских наемников
10:05
Где свердловчане могут пройти диспансеризацию быстро и без очередей
1
10:04
В ЯНАО продавцы вышли в лидеры по спросу на рынке труда
10:02
Челябинские упаковщики вступили в схватку за рабочие места
09:54
В Тюмени увеличилось количество безработных
09:54
Москвича обвиняют в серии диверсий в Новосибирской области
09:53
Названы самые востребованные профессии в Свердловской области
09:50
Государство забрало у шадринца иномарку, которая стоит более 2,6 миллиона. Фото
09:46
Нитка «Северных потоков» готова к запуску, но только при одном условии
1
09:33
Киркоров отказался прийти на «Интервидение», Shaman остался в восторге: что говорят об итогах конкурса
1
09:29
Курганец, который задолжал алименты двум дочерям, закрылся в квартире экс-жены
1
09:28
Раскрыто, сколько дронов ВСУ пытались атаковать юг России
09:22
На челябинской трассе в кювет вылетел автобус с 37 пассажирами. Фото
1
09:15
Курганский застройщик ремонтирует дома в ЛНР
09:12
ПВО за ночь сбили 55 украинских беспилотников
09:11
В курортном городе Турции катер насмерть переехал россиянку
2
09:11
Каспийское море на грани исчезновения: почему так вышло и что с этим можно сделать
4
09:05
В Киеве озвучили два важных вопроса после внезапных слов Трампа об Украине
08:56
Суд оштрафовал журналистку Божену Рынску за унижение русских
2
08:54
Путин приблизил перемены в ООН
08:47
Три века города-миллионника: как и почему менялась численность жителей Перми
2
08:46
Какой будет ключевая ставка в ближайшие месяцы и в 2026 году: прогноз ЦБ и экспертов
08:45
Киркоров, пропустивший «Интервидение», дерзко прошелся по его участникам
1
08:45
Продавцы каких челябинских магазинов зарабатывают больше всех
08:40
Рядом с мэрией Шадринска начнут сносить дома. Карта
1
08:36
Западная поп-звезда потратила 30 часов, чтобы добраться до России
1
08:33
У семьи Киркорова нашли квартиры в центре Москвы на сумму в 150 млн рублей
1
08:24
На Западе обвиняют Зеленского в игнорировании гибели детей в Донбассе от рук нацистов
08:20
Замгубернатора ХМАО Майер заблокировала продление контрактов подчиненным
5
08:13
Марочко заявил о серьезном прорыве ВС РФ в Харьковской области
08:10
Харрис заявила, что именно она убедила Зеленского в неизбежности СВО
08:00
Тюмень снова зальет дождем
07:54
Огонь охватил сервис и магазин лодочной техники в Екатеринбурге. Фото
07:50
Раритетную «Волгу» челябинец продает за семь миллионов рублей
3
07:47
Шеф-редактор The Insider* объявлен в розыск в РФ
1
07:45
Аномально низкие температуры ожидаются в Прикамье
07:45
Экс-директор курганского завода спецтехники Филимонов добился выхода на свободу
1
07:40
Эконом не выгоден, комфорт не по карману: риэлтор раскрыл суть рынка недвижимости РФ
1
07:38
«Битцевский маньяк», убивший десятки людей, попросил смягчить наказание
2
07:27
ВСУ атаковали Ростовскую область, есть повреждения
07:23
Минфин планирует повысить льготный тариф страховых взносов для IT-сектора до 15%
1
07:22
В России призвали ввести пошлины на товар из Китая
1
07:20
Девелоперы активно скупают землю в Тюменской области
07:19
Алиев призвал спасать Каспийское море от обмеления
1
07:18
В России объяснили, почему в Европе снова замолчали про «Северные потоки»
07:16
Падение обломков дрона на Кубани, задержка рейсов в Волгограде: карта БПЛА 26 сентября
07:13
НПЗ загорелся в Краснодарском крае после атаки дрона
07:12
Снег и дождь обрушатся на Свердловскую область
07:09
Особой категории россиян предложили дать еще 14 дней отпуска
07:07
Слюсарь: в Ростовской области отражена атака дронов ВСУ
07:06
На Афипском НПЗ в Краснодарском крае произошел пожар из-за атаки ВСУ
07:05
В Краснодарском крае обнаружили обломки дронов ВСУ
07:02
ЯНАО вошел в тройку лидеров по рождаемости в России
06:57
Банки массово обманывают клиентов со ставками по накопительным счетам
06:54
В Перми снесли здание с пекарней и кафе, которое угрожало жизни людей
06:53
В России предложили сделать бесплатной услугу оценки при покупке жилья
06:44
В Госдуме рассказали, что можно бесплатно добавить в паспорт россиянина
06:39
В Британии назвали вероятных заказчиков теракта на «Северных потоках»
06:36
В Днепропетровской области ВС РФ вступили в бой с наемниками
06:32
ХМАО проводит крупнейшую за все время кадастровую проверку объектов
06:30
Трамп высказался, что экономика России катится к чертям
1
06:26
Россияне ринулись в Китай
06:20
На Камчатке объявили особый режим из-за медведей в городе
06:05
Обширные осенние морозы ударят в Курганской области
8
05:50
В России ответили на угрозы Зеленского
1
05:48
Экс-глава ФБР Коми обратился к американцам после ужасных обвинений
05:48
В Волгограде задержали девять рейсов
05:46
Лавров обсудил с генсеком ООН Гутеррешем Украину и Ближний Восток
05:42
Новобранцам ВСУ не дают отступать даже в критических ситуациях
05:37
Автовоз с иномарками за сотни миллионов рублей заметили в Екатеринбурге. Фото
05:12
В Роспотребнадзоре опровергли сообщения о вспышке кишечных инфекций в РФ
05:12
Молодежь ХМАО представила собственные проекты развития на форуме УТРО в Тюмени
05:11
Южная Корея открыла огонь по кораблю КНДР
05:03
В Госдуме предложили сократить рабочий день для беременных
1
04:56
Опасный туман накроет Прикамье
04:51
Лавров встретился с Генсеком ООН
04:44
Торнадо унес чум и уничтожило имущество жительницы ЯНАО
04:43
Финансист раскрыла, какие вклады в банках по-прежнему выгодны
04:25
Трамп вводит пошлину на импорт грузовиков в США
04:25
Владелец популярного кафе в Кургане продает бизнес за миллионы рублей. Фото
3
04:24
Экс-директору ФБР Коми предъявили обвинения в двух преступлениях
04:20
Синоптики рассказали о погоде в Челябинске на первую неделю октября
04:04
Хуситы выпустили гиперзвуковую ракету по Тель-Авиву
04:04
В Екатеринбурге вспыхнул заброшенный барак. Фото
04:01
В Германии взрыв уничтожил жилое здание, есть пострадавшие
03:56
В России пройдут два звездопада
03:47
Путин снизил влияние Запада на Армению через АЭС
03:40
Власти закрыли небо над городом в Дании
1
03:18
Лавров провел переговоры с генсеком ОБСЕ
03:11
Спустя сутки свердловчане смогли отправиться на курорт в Турцию
03:07
Депутат из Кургана отправилась в Москву на федеральный форум «Единой России». Фото
3
03:01
Четыре рейса отменено и два задерживается в аэропорту Волгограда. Скрин
02:57
Путин встретился с Пашиняном
02:33
Польша призвала своих граждан покинуть Белоруссию
1
02:27
Лавров: НАТО и ЕС объявили войну России руками Украины
02:21
Мизулина выполнила обещание, данное пермским школьникам
02:09
В ЯНАО появился мурал, посвященный волейбольному клубу «Факел Ямал»
02:05
Легендарный обладатель главной футбольной награды возглавит сборную Узбекистана
02:02
ВСУ атаковали Курскую АЭС-2 боевым дроном
01:56
Глава МАГАТЭ на встрече с Путиным похвалил «Росатом»
01:51
В ХМАО с начала года на пожарах погибли десятки людей, в том числе трое детей
01:43
Трамп подписал указ о передаче TikTok американским компаниям
01:26
ВСУ атаковали регионы России с помощью БПЛА, есть пострадавшие: онлайн-трансляция
01:13
В Нижнем Тагиле обсуждают, как сохранить индустриальное наследие России
01:07
Глава ВТБ Костин: новый налог не пройдет Госдуму
3
01:05
Девять мирных жителей ранены при ударе ВСУ по брянскому поселку
01:02
В США назвали цель ядерного удара
00:30
Жена Зеленского поговорила с Меланией Трамп о детях
2
00:25
В ЯНАО начали открывать теплые остановки
00:11
Россия поможет Эфиопии развивать ядерную инфраструктуру
00:10
Телевизионный агент, который вывел на экране легендарный сериал, умер в США
00:07
В Курганской области в октябре пройдет 85 культурных мероприятий, которые посетят десятки тысяч человек
2
00:00
Алаудинов раскрыл количество потерь ВСУ