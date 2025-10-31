Против «cамой успешной бизнес-мамы в Instagram*» возбудили дело

Блогер Лиза Миллер (Батюта) обвиняется в отмывании 130 млн рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В отношении блогера Елизаветы Батюты, известной как Лиза Миллер возбуждено уголовное дело. Ее подозревают в легализации 130 миллионов рублей, сообщили ГСУ СК России по Москве.

«По данным следствия, в 2020-2022 годах Батюта уклонилась от уплаты налогов на сумму свыше 130 млн рублей. В целях придания видимости правомерного владения, пользования и распоряжения указанными средствами она легализовала часть суммы путем финансовых операций», — говорится в telergam-канале СК России.

Следователи считают, что блогер отмывала деньги, которые получила в результате преступной деятельности. Против блогера по данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 174.1 УК РФ.

Батюта находится за границей. Следственный комитет планирует в ближайшее время заочно предъявить ей обвинение и объявить в международный розыск. Лиза Миллер позиционировала себя как «самая успешная бизнес-мама в Instagram» (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России). Она вела курсы по ведению бизнеса и продвижению в социальных сетях. Санкция статьи предусматривает наказание до семи лет лишения свободы со штрафом до одного миллиона рублей.