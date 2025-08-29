МИД РФ отреагировал на размещение комплекса «Тифон» в Японии

Захарова заявила, что Москва призывает Токио пересмотреть решение
Захарова заявила, что Москва призывает Токио пересмотреть решение Фото:

Министерство иностранных дел России расценивает размещение американского наземного ракетного комплекса «Тифон» на базе США в Японии как дестабилизирующий шаг Вашингтона. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Рассматриваем это как очередной дестабилизирующий шаг в рамках взятого Вашингтоном курса на наращивание потенциала РСМД наземного базирования для целей передового дислоцирования соответствующих систем в различных регионах мира», — говорится в комментарии Захаровой на сайте МИД РФ. Министерство призвало Японию пересмотреть решение о размещении «Тифонов», предупредив, что в противном случае ответственность за деградацию обстановки в регионе ляжет на японскую сторону.

По ее словам, наращивание ракетных потенциалов вблизи российских границ создает прямую стратегическую угрозу безопасности России и может привести к серьезным последствиям для региональной и глобальной стабильности, включая рост напряженности между ядерными державами. Захарова также отметила усиление милитаризации Японии, включая ее учебно-тренировочную деятельность и военно-техническое сотрудничество с США. Она назвала такие действия Токио «преднамеренно враждебными» и игнорирующими интересы России, что вынудит Москву принять компенсирующие военно-технические меры. 

Ранее стало известно, что с 11 по 25 сентября в рамках крупных учений Resolute Dragon Силы самообороны Японии совместно с вооруженными силами США планируют провести тренировки по размещению ракетных комплексов средней дальности «Тифон» на территории базы корпуса морской пехоты США Ивакуни, расположенной в префектуре Ямагучи. Комплекс «Тифон» способен запускать многоцелевые ракеты SM-6, а также крылатые ракеты Tomahawk, обладающие дальностью до 2 тысяч километров.

