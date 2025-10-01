В России выросли цены на бензин

Средняя розничная цена бензина в России за неделю с 22 по 29 сентября выросла на 50 копеек и достигла 63,78 рубля за литр. Дизельное топливо подорожало на 43 копейки — до 72,63 рубля за литр, свидетельствуют данные еженедельного мониторинга Росстата.
«Наибольший рост показал бензин АИ-92,который подорожал на 0,9% — до 60,61 рубля за литр. Стоимость АИ-95 увеличилась на 0,7% — до 65,9 рубля, а АИ-98 прибавил 0,21% — до 85,51 рубля за литр», — известно из документов, делится РИА Новости.
Подорожание топлива зафиксировано в 77 регионах страны. Наибольший рост цен отмечен в Севастополе (+5,6%) и Крыму (+4,9%). В Москве и Санкт-Петербурге бензин подорожал на 0,3%.
Правительство РФ продлило до конца года эмбарго на экспорт бензина и ввело запрет на вывоз дизельного топлива для непроизводителей. Вице-премьер Александр Новак ранее признавал наличие небольшого дефицита нефтепродуктов, который покрывается за счет накопленных остатков.
Темпы роста цен на топливо продолжают ускоряться— неделей ранее бензин подорожал на 0,62%, тогда как в отчетный период рост составил 0,79%. Общая инфляция в стране за тот же период составила 0,13%.
Ранее, в начале сентября 2025 года, Росстат также фиксировал рост цен на бензин в большинстве регионов страны, включая Пермский край, где стоимость топлива увеличилась на 3 копейки. Тогда наибольшее удорожание отмечалось в республиках Ингушетия и Дагестан, а повышение цен затронуло основные марки бензина.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.