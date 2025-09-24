Челябинский «Мечел» покинул сотню крупнейших компаний Forbes по чистой прибыли

Челябинский холдинг «Мечел» покинул топ-100 крупнейших по чистой прибыли компаний по версии Forbes. Как следует из таблицы, в рейтинге остались три бизнеса с челябинской пропиской.
«В результате снижения цен на уголь отрасль „обнулилась“. Год назад в рейтинге было четыре представителя отрасли, в этом году ни одного. Суммарная прибыль всех участников рейтинга снизилась на 0,5% — до 13,2 трлн рублей», — заметил Forbes.
Составители таблицы крупнейших добавили, что кроме низких цен на сырье положение добывающего сектора усугубило укрепление рубля. В результате приходится говорить об убытках угольщиков, а не об их прибылях. В «Мечеле» один из трех его дивизионов занят добычей угля. В 2024 году холдинг занимал 95 место с 24,2 млрд рублей чистой прибыли. При этом уже тогда она резко обвалилась (в 2,69 раза в сравнении с 2023 годом, когда было 65,2 млрд рублей).
Из южноуральских предприятий в список 2025 года попали Магнитогорский меткомбинат (ММК), занявший 27-е место. Его чистая прибыль достигла 79,7 млрд рублей, снизившись на 48,6%).
Томинский ГОК оказался на 61 месте с показателем прибыли 32,9 млрд рублей, которая выросла на 17,5%. «Технониколь» расположился на 89-м месте, заработав 32,9 млрд рублей и увеличив чистую прибыль на 20,5%. Последней компании, созданной Игорем Рыбаковым, год назад в таблице не было вовсе.
