24 сентября 2025

Челябинский «Мечел» покинул сотню крупнейших компаний Forbes по чистой прибыли

«Мечел» оставил рейтинг сотни крупнейших компаний России по чистой прибыли
«Мечел» оставил рейтинг сотни крупнейших компаний России по чистой прибыли

Челябинский холдинг «Мечел» покинул топ-100 крупнейших по чистой прибыли компаний по версии Forbes. Как следует из таблицы, в рейтинге остались три бизнеса с челябинской пропиской.

«В результате снижения цен на уголь отрасль „обнулилась“. Год назад в рейтинге было четыре представителя отрасли, в этом году ни одного. Суммарная прибыль всех участников рейтинга снизилась на 0,5% — до 13,2 трлн рублей», — заметил Forbes.

Составители таблицы крупнейших добавили, что кроме низких цен на сырье положение добывающего сектора усугубило укрепление рубля. В результате приходится говорить об убытках угольщиков, а не об их прибылях. В «Мечеле» один из трех его дивизионов занят добычей угля. В 2024 году холдинг занимал 95 место с 24,2 млрд рублей чистой прибыли. При этом уже тогда она резко обвалилась (в 2,69 раза в сравнении с 2023 годом, когда было 65,2 млрд рублей).

Из южноуральских предприятий в список 2025 года попали Магнитогорский меткомбинат (ММК), занявший 27-е место. Его чистая прибыль достигла 79,7 млрд рублей, снизившись на 48,6%).

Томинский ГОК оказался на 61 месте с показателем прибыли 32,9 млрд рублей, которая выросла на 17,5%. «Технониколь» расположился на 89-м месте, заработав 32,9 млрд рублей и увеличив чистую прибыль на 20,5%. Последней компании, созданной Игорем Рыбаковым, год назад в таблице не было вовсе. 

