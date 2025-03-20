В аграрном вузе рассказали, что будет с преподавателями после объединения с ТюмГУ

Все сотрудники Государственного аграрного университета Северного Зауралья сохранят рабочие места после объединения с Тюменским государственным университетом. Об этом в своем telegram-канале сообщила ректор ГАУСЗ Елена Бойко. Приказ о слиянии вузов вышел 20 марта.
«Сейчас наша задача — обеспечить плавный и эффективный процесс реорганизации, сохранив высокий уровень образовательной и научной деятельности. Отмечу, что условия и стоимость обучения для наших студентов, рабочие места для профессорско-преподавательского состава будут полностью сохранены», — рассказала Бойко.
Об объединении вузов стало известно 20 марта. Приказ о слиянии вузов был подписан в Минобрнауки РФ. Первым об изменениях сообщил ректор ТюмГУ Иван Романчук.
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