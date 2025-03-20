20 марта 2025

В аграрном вузе рассказали, что будет с преподавателями после объединения с ТюмГУ

Сотрудники тюменского университета Северного Зауралья сохранят рабочие места
© Служба новостей «URA.RU»
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Преподаватели сохранят свои рабочие места
Преподаватели сохранят свои рабочие места Фото:

Все сотрудники Государственного аграрного университета Северного Зауралья сохранят рабочие места после объединения с Тюменским государственным университетом. Об этом в своем telegram-канале сообщила ректор ГАУСЗ Елена Бойко. Приказ о слиянии вузов вышел 20 марта.

«Сейчас наша задача — обеспечить плавный и эффективный процесс реорганизации, сохранив высокий уровень образовательной и научной деятельности. Отмечу, что условия и стоимость обучения для наших студентов, рабочие места для профессорско-преподавательского состава будут полностью сохранены», — рассказала Бойко.

Об объединении вузов стало известно 20 марта. Приказ о слиянии вузов был подписан в Минобрнауки РФ. Первым об изменениях сообщил ректор ТюмГУ Иван Романчук.

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Все сотрудники Государственного аграрного университета Северного Зауралья сохранят рабочие места после объединения с Тюменским государственным университетом. Об этом в своем telegram-канале сообщила ректор ГАУСЗ Елена Бойко. Приказ о слиянии вузов вышел 20 марта. «Сейчас наша задача — обеспечить плавный и эффективный процесс реорганизации, сохранив высокий уровень образовательной и научной деятельности. Отмечу, что условия и стоимость обучения для наших студентов, рабочие места для профессорско-преподавательского состава будут полностью сохранены», — рассказала Бойко. Об объединении вузов стало известно 20 марта. Приказ о слиянии вузов был подписан в Минобрнауки РФ. Первым об изменениях сообщил ректор ТюмГУ Иван Романчук.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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