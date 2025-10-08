Челябинцы скупают подешевевшие новые автомобили популярных марок

В Челябинской области в третьем квартале 2025 года спрос на новые автомобили популярных марок увеличился на 79,1%. Больше всего челябинцы интересовались автомобилями марок Solaris, «Москвич», Jetour, Haval и Lada. Об этом сообщили в пресс-службе «Авито Авто».
«Самыми востребованными у пользователей платформы по итогам июля-сентября 2025 года стали автомобили марок Solaris, «Москвич», Jetour, Haval и Lada. Среди моделей наибольшим спросом пользовались Lada Iskra Cross, Zeekr 001, Lada Largus Cross, Solaris KRX и Haval M6», — сообщили в пресс-службе.
Сильнее всего подешевели автомобили марок Chery Tiggo 9. Цена на них упала на 11,9%. Также в регионе существенно снизились цены на Chery Tiggo 4 (-11,2%), Haval M6 (-8,8%), Haval Jolion (-5,9%) и Chery Tiggo 7 Pro Max (-5%).
В Челябинской области в сентябре средняя стоимость нового автомобиля снизилась до 2,42 миллиона рублей. Многие модели стали более доступными. Самой подешевевшей моделью стал китайский кроссовер Exeed TXL.
