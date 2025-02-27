Мэрия Екатеринбурга судится с фирмой, владевшей легендарным киоском у резиденции губернатора

Мэрия Екатеринбурга направила иск о взыскании более 322 тысяч рублей с ООО «Алла-Т», которую в 2024 году уже пыталась обанкротить. Компания владела киоском «Цветы от Аллы», который стоял прямо у резиденции губернатора в Почтовом переулке. Информация об этом размещена на сайте областного Арбитражного суда.
В пресс-службе мэрии URA.RU объяснили, что через суд администрация пытается вернуть старый долг по аренде за землю, на которой размещался снесенный киоск. «Взыскивает земельный департамент», — пояснили там.
Компания «Алла-Т» может до 24 марта 2025 года подать отзыв на иск с указанием возражений и с документами, доказывающими отсутствие задолженностей. Агентство URA.RU обратилось за комментариями к руководителю организации (с февраля 2023 года) Анатолию Лушникову, однако на момент публикации материала ответ не был получен.
В июне 2024 года мэрия — по заявлению земельного комитета — подавала иск на «Алла-Т» с требованием признать компанию, задолжавшую 2,4 миллиона рублей, банкротом. Однако суд иск отклонил, сославшись на то, что у фирмы якобы нет задолженностей. Тогда же Лушников объяснял СМИ, что задолженность сформировалась в 2019 году, когда директором была Алла Тяжельникова. И ежемесячными платежами она гасится.
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