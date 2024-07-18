Суд ЯНАО отменил оправдательный приговор экс-директору ГУП Михайлицкому

18 июля 2024 в 17:20 Размер текста - 17 +

Суд ЯНАО отправил дело Константина Михайлицкого на новое рассмотрение Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Коррупционные скандалы на Ямале Суд ЯНАО отменил решение суда Салехарда формально оправдать экс-директора ГУП «Ямалгосснаб» Константина Михайлицкого, которого подозревают в хищении 30 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры округа. «При первоначальном рассмотрении дела, суд оправдал обвиняемого в растрате заработной платы, а в части продажи запчастей — расценил его действия по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), и освободил от наказания в связи с истечением сроков давности. Не согласившись с приговором, прокуратура автономного округа обжаловала его в апелляционном порядке», — сообщает пресс-служба надзорного ведомства в официальном telegram-канале. Михайлицкий, в 2016 году через фирму-однодневку заключил сделку на поставку запасных частей для автотранспорта на сумму шесть миллионов рублей. Кроме того, в 2015—2017 годах он начислял фиктивную заработную плату сотрудникам предприятия. Злоупотребления экс-директора были выявлены только после оставления им должности. Расследованием уголовного дела занимались следователи СУ СКР по ЯНАО, дело было передано в суд в 2021 году. Процесс длился до мая текущего года, когда судья Данил Яковлев оправдал его по одному эпизоду, а по другому признал виновным, но переквалифицировал статью на менее тяжкую. Из-за чего формально осужденный Михайлицкий остался на свободе, в связи с истекшим сроком давности по делу. Гособвинитель Илья Ильин сумел доказать в апелляционной инстанции, что дело заслуживает более пристального внимания. Суд ЯНАО согласился с доводами прокуратуры и направил дело на новое рассмотрение 18 июля. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Суд ЯНАО отменил решение суда Салехарда формально оправдать экс-директора ГУП «Ямалгосснаб» Константина Михайлицкого, которого подозревают в хищении 30 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры округа. «При первоначальном рассмотрении дела, суд оправдал обвиняемого в растрате заработной платы, а в части продажи запчастей — расценил его действия по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), и освободил от наказания в связи с истечением сроков давности. Не согласившись с приговором, прокуратура автономного округа обжаловала его в апелляционном порядке», — сообщает пресс-служба надзорного ведомства в официальном telegram-канале. Михайлицкий, в 2016 году через фирму-однодневку заключил сделку на поставку запасных частей для автотранспорта на сумму шесть миллионов рублей. Кроме того, в 2015—2017 годах он начислял фиктивную заработную плату сотрудникам предприятия. Злоупотребления экс-директора были выявлены только после оставления им должности. Расследованием уголовного дела занимались следователи СУ СКР по ЯНАО, дело было передано в суд в 2021 году. Процесс длился до мая текущего года, когда судья Данил Яковлев оправдал его по одному эпизоду, а по другому признал виновным, но переквалифицировал статью на менее тяжкую. Из-за чего формально осужденный Михайлицкий остался на свободе, в связи с истекшим сроком давности по делу. Гособвинитель Илья Ильин сумел доказать в апелляционной инстанции, что дело заслуживает более пристального внимания. Суд ЯНАО согласился с доводами прокуратуры и направил дело на новое рассмотрение 18 июля.