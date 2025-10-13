13 октября 2025

Пермский Театр-Театр успевает до реконструкции показать премьеру. Афиша

Театр-Театр продлил работу до 4 ноября
Театр-Театр будет открыт минимум до 4 ноября
Театр-Театр будет открыт минимум до 4 ноября

Пермский академический Театр-Театр продолжит показы на большой сцене до 4 ноября. Это позволяет график начала масштабных ремонтных работ, из-за которых труппа переедет на другие площадки. За это время актеры успеют показать новый спектакль «Лимб» (12+).

«Пока идет подготовительный этап ремонта и строительные работы в театре не начались, мы будем играть спектакли. Мы составили репертуар до 4 ноября. Представим премьеру танцевального спектакля „Лимб“, хиты нашего репертуара и премьеры 98-го сезона», — сообщили в театре. Если основные работы в здании не начнутся после 4 ноября, то труппа продолжит показы на родной сцене.

Ранее ТТ планировал работу в основном здании до 20 октября. URA.RU публиковало ту афишу. Что еще покажут в Театре-Театре до ремонта — в нашем обзоре.

Лимб (12+)

Это танцевальная премьера, созданная силами балетной труппы ТТ. Режиссер-хореограф спектакля — Константин Кейхель. Он работал с ведущими театральными и балетными коллективами России и Европы, среди которых Большой театр, Мариинский театр, Театр балета имени Леонида Якобсона, Екатеринбургский театр оперы и балета, а также театры Эстонии и Швейцарии.

Показы пройдут 24, 25 и 26 октября.

Дом Бернарды Альбы (16+)

Это спектакль по знаменитой пьесе Федерико Гарсиа Лорки, написанной в июне 1936 года, за два месяца до смерти автора. Драматическую версию пьесы Лорки поставила на сцене Театра-Театра Диана Добрева, главный режиссер Национального театра им. Ивана Вазова (Болгария). События разворачиваются в маленьком селении, в доме Бернарды Альбы, где кроме хозяйки живут пять ее дочерей и сумасшедшая старуха-мать. В центре сюжета — девушки, чьи одинокие сердца стремятся к нежности. Но двери в мир закрыты…

На большой сцене ТТ спектакль покажут 27 октября.

Идиот (18+)

Новый спектакль режиссера Марка Букина, премьера которого состоялась минувшим летом. Автор позиционирует постановку как трагедию социального распада по мотивам романа Федора Достоевского.

Показы пройдут 29, 30 и 31 октября.

Монте-Кристо (Я — Эдмон Дантес) (16+)

Мюзикл о любви и предательстве по роману Александра Дюма. История узника мрачного замка Иф.

Показ пройдет 1 ноября.

«Восемь женщин» (16+)

В основе спектакля пьеса Робера Тома, известная по фильму Франсуа Озона «Восемь любящих женщин». Однажды утром главу семейства и хозяина дома находят мертвым в спальне. Его близкие родственницы, супруга, дочери и служанка устраивают собственное расследование и поиск убийцы.

Два показа детективного мюзикла пройдут 2 ноября.

«Винил» (12+)

Рок-н-ролльное фэнтези, путешествие по выдуманной советской стране, в которой все живут музыкой и поют. Главные герои — «стиляги» — ищут новое звучание и стиль. Их музыка бросает вызов привычным нотам, по которым живет вся страна.

Два показа мюзикла пройдут 3 ноября.

«Капитанская дочка» (12+)

По задумке режиссера и автора инсценировки Александра Пронькина в повесть «Капитанская дочка» органично вплетены и другие оригинальные тексты Александра Пушкина: отрывки из сказок, фрагменты «Евгения Онегины» и «Руслана и Людмилы», стихотворения. Второй акт спектакля знакомит зрителей с малоизвестным трудом Пушкина — монографией «История Пугачева», что позволяет взглянуть на судьбу персонажей с другой стороны.

Два показа пройдут 4 ноября.

Как пережить лето (12+, рекомендуемый возраст 14+)

Это музыкальная история о том, каково это — быть подростком. События разворачиваются на территории сонного дачного поселка, где Полина проводит август с семьей. Она обожает аниме и верит своим фантазиям больше, чем окружающим будням с походами на местную речку, комарами и крыжовенным вареньем. Это спектакль для подростков, их родителей и всех, кто когда-то проводил летние каникулы на даче, кто однажды влюблялся в первый раз в жизни, кто мечтал о великих свершениях в будущем и кто, оглядываясь назад, вспоминает слова Стивена Кинга: «У меня никогда больше не было таких друзей, какие были в двенадцать лет».

Показы пройдут на малой сцене 22, 23 и 24 октября.

Пьяный «космонавт» (18+)

Это моноспектакль по пьесе Люси Прохоренко о зависимости. Человека, который ищет опору и не может найти ее в себе, влекут соблазны. Именно так героиня пьесы попадает в космос. Черная дыра затягивает и безвозвратно меняет ее. Спектакль не романтизирует алкозависимость и не бичует ее, но позволяет понять состояние человека, который однажды улетел в космос и уже не вернется прежним, отмечают в ТТ.

Показ пройдет 25 октября.

Нора (18+)

Камерный триллер по мотивам пьесы Генрика Ибсена «Кукольный дом». Но сюжет знаменитой пьесы «пересобирается» командой постановщиков по-своему: на сцене не история о положении женщины в обществе XIX века, а современный триллер, полный психологического подтекста, эмоциональных качелей и приемов киномонтажа.

Показ пройдет 26 октября.

