Как помочь ребенку выйти с каникул без стресса: советы свердловского психолога

Психолог Корж предостерегла свердловчан от подготовки детей к учебе в каникулы
02 ноября 2025 в 12:05
Психолог не советует повторять материал и менять режим перед выходом в школу

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Свердловской области подходят к концу осенние каникулы. И чтобы выход на учебу не обернулся стрессом, следует ответственно подойти к организации отдыха. О том, как это сделать, в разговоре с URA.RU рассказала психолог Мария Корж. 

«В первую очередь, нужно готовиться к каникулам, а не к учебе после них. Организовывать их так, чтобы дни были наполнены впечатлениями, сменой обстановки, свежим воздухом и общением», — советует эксперт.

Можно отправиться в экскурсионную поездку, городской лагерь или в гости к бабушке. По возможности нужно ограничить экранное время, меньше пользоваться гаджетами. Если ребенок сильно перегружен в учебное время спортом и различными секциями, допускается, чтобы у него наоборот был более расслабленный отдых.

Выстраивание режима перед выходом на учебу и подготовка к ней с повторением материала — не лучшее решение, считает Корж. «Нужно обеспечить ребенку в каникулы тотальный отдых», — рекомендует она. Занятия с репетиторами поэтому тоже стоит перенести на учебные дни

А вот школа, по ее мнению, должна озаботиться тем, чтобы уроки в первое время после каникул были втягивающими и у ребенка не возникало стресса. «Если ребенок качественно в течение каникул отдохнул, то он с позитивным настроем пойдет в школу. У нас нет задачи, чтобы он туда бежал, но он в таком случае лучше справится с учебной нагрузкой», — уверяет Корж.

"Чтобы у ребенка выработался иммунитет к школе, нужно чтобы он был в целом счастлив, расслаблен и доволен жизнью, и во всех других сферах у него все потребности закрывались. К сожалению, родители делают наоборот, на все потребности забивают и упор делают на учебу. Тем самым из-за недостаточности внутренних ресурсов ребенок дает сбой и в этой сфере", — предупреждает психолог.

