Что можно поймать в свердловских водоемах в ноябре

Перед началом ледостава на свердловских водоемах наступило затишье, но рыбаки уже приготовили зимние снасти и с нетерпением ждут, когда встанет лед. О том, когда и что можно поймать в ноябре, URA.RU рассказал опытный рыболов из Каменска-Уральского Сергей Пересыпкин.

«Сейчас межсезонье, затишье, перед ледоставом рыба не так активна. Малые реки уже местами покрываются льдом, думаем, что и на больших реках начнет вставать лед. Мы, рыбаки, в ожидании, все снасти достали, всем охота на лед. Потому что большинство рыбаков любят зимнюю рыбалку», — объяснил Пересыпкин.