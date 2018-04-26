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26 апреля 2018
25 апреля 2018
00:52  26 апреля 2018 0

СМИ нашли в Испании женщину-двойника Трампа. ФОТО

Пугачева Алла, Галкин Максим, Эрнст Константин, масло сливочное, трамп дональд
Испанка сильно похожа на президента США Дональда ТрампаФото: depositphotos.com © URA.RU

В испанской прессе и социальных сетях обсуждают снимок 64-летней жительницы испанского региона Галисия Долорес Лейс, которая имеет сильное внешнее сходство с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом рассказала газета Mundo.

Автором фотографии стала журналистка Паула Баскес, которая работала над репортажем для издания La Voz de Galicia. Девушка заметила сходство только тогда, когда увидела соответствующие комментарии пользователей в соцсетях, передает издание Nation News. Баскес подчеркнула, что очень переживала по поводу реакции Лейс на сравнение с президентом США, поэтому решила позвонить ей. Однако женщина совсем не расстроилась, а наоборот, оказалась в большом восторге от этой новости.

Пользователи Сети активно продолжают обсуждать фотографию испанки, придумывая различные шутки из-за ее сходства с Трампом. А несколько испанских СМИ опубликовали шутливые заголовки на эту тему: «У Дональда Трампа есть сестра-близнец», «Проживает ли Дональд Трамп инкогнито в Галисии?», «Трамп „работает“ на поле в Галисии».

Александр Черноскутов
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