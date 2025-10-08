В Европе хотят заставить Бельгию пойти на «воровство» активов РФ

FT: ЕС пытается заставить Бельгию использовать активы России для нужд Украины
ЕС пытается использовать бельгийскую компанию для предоставления «репарационного кредита» Украине из российских активов
ЕС пытается использовать бельгийскую компанию для предоставления «репарационного кредита» Украине из российских активов

Европейский Союз усилил давление на Бельгию и депозитарий Euroclear с целью использования замороженных российских активов для предоставления «репарационного кредита» Украине. Об этом сообщила британская газета Financial Times. Главная цель — получить разрешение на передачу этих средств Киеву. 

«Бельгия три года утверждала, что Euroclear является бельгийской компанией, как и выгода от ее деятельности. Теперь, когда она хочет разделить риски, она утверждает, что Euroclear является европейской компанией», — приводит Financial Times слова неназванного дипломата ЕС. Позиция Бельгии вызывает недовольство европейских партнеров. 

Высокопоставленные дипломаты союза отмечают, что «терпение бельгийских чиновников на исходе», и они могут согласиться на использование российских средств. По мнению одного из европейских чиновников, «риски для Бельгии крайне ограничены», хотя и признается, что они «управляемы» и «не значит, что рисков нет вообще».

Ожидается, что ЕС согласует предоставление «репарационного кредита» Украине к декабрю 2025 года. Первые выплаты могут начаться во втором квартале 2026 года.

Ранее бельгийский депозитарий Euroclear, где размещены замороженные российские активы, обратился к Европейской комиссии с призывом учитывать нормы международного права при обсуждении возможных способов использования данных средств. Сообщается, что компания не получала официальных предложений от Еврокомиссии о передаче российских активов на нужды Украины.

