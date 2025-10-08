В Европе хотят заставить Бельгию пойти на «воровство» активов РФ

Европейский Союз усилил давление на Бельгию и депозитарий Euroclear с целью использования замороженных российских активов для предоставления «репарационного кредита» Украине. Об этом сообщила британская газета Financial Times. Главная цель — получить разрешение на передачу этих средств Киеву.
«Бельгия три года утверждала, что Euroclear является бельгийской компанией, как и выгода от ее деятельности. Теперь, когда она хочет разделить риски, она утверждает, что Euroclear является европейской компанией», — приводит Financial Times слова неназванного дипломата ЕС. Позиция Бельгии вызывает недовольство европейских партнеров.
Высокопоставленные дипломаты союза отмечают, что «терпение бельгийских чиновников на исходе», и они могут согласиться на использование российских средств. По мнению одного из европейских чиновников, «риски для Бельгии крайне ограничены», хотя и признается, что они «управляемы» и «не значит, что рисков нет вообще».
Ожидается, что ЕС согласует предоставление «репарационного кредита» Украине к декабрю 2025 года. Первые выплаты могут начаться во втором квартале 2026 года.
Ранее бельгийский депозитарий Euroclear, где размещены замороженные российские активы, обратился к Европейской комиссии с призывом учитывать нормы международного права при обсуждении возможных способов использования данных средств. Сообщается, что компания не получала официальных предложений от Еврокомиссии о передаче российских активов на нужды Украины.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.