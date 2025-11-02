В Дагестане наградили блокировавшего взлет 30 дронов дальнобойщика: что известно о подвиге Гамидова
Глава Дагестана (справа) наградил Шамиля Гамидова за мужественное отражение атак десятков дронов
Фото: Официальный telegram-канал пресс-службы главы Дагестана
Глава Дагестана Сергей Меликов вручил медаль «За проявленное мужество» уроженцу республики Шамилю Гамидову, который в июне этого года помог военным обезвредить около 30 вражеских беспилотников в Иркутской области. Дальнобойщик участвовал в ликвидации дронов, запускавшихся из фуры для атаки на военный аэродром. Подробности подвига — в материале URA.RU.
Какую награду выдали простому дальнобойщику, ликвидировавшему десятки БПЛА
Уроженец Сергокалинского района Дагестана Шамиль Гамидов удостоен медали «За проявленное мужество». Глава Дагестана Сергей Меликов лично вручил герою награду, отметив мужество земляка.
О каком событии может идти речь
1 июня 2025 года дроны атаковали военную часть в поселке Средний под Иркутском. Беспилотники запускались из фуры, припаркованной у придорожного кафе. Водители-очевидцы, включая Гамидова, забрались на грузовик и камнями сбивали взлетающие дроны. После взрыва фуры все участники успели спастись.
Каких героев еще наградили
Руководство МВД Дагестана поблагодарило 34 охотника за помощь в нейтрализации воздушных угроз. Торжественная встреча прошла в здании ведомства, где каждому вручили личную благодарность за сплоченные действия и готовность защищать родной край.
Материал из сюжета:Спецоперация РФ на Украине
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.