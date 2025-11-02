«Мы не народ воров»: в Сербии обозначили позицию по присваиванию российских активов

Вулин заявил, что Сербия не намерена национализировать активы России Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Сербия не намерена отнимать собственность России на своей территории, в отличие от западных стран. Об этом заявил основатель партии «Движение социалистов», председатель наблюдательного совета «Србиягаз» и глава отделения Российского исторического общества в Сербии Александр Вулин.

«Мы не будем национализировать российскую собственность, отнимать не хотим. Мы не народ трусов и воров», — приводят слова Вулина РИА Новости.

Помимо этого политик добавил, что ЕС не решится отнять российские активы. По его мнению, возможность ответных мер со стороны России может стать сдерживающим фактором для европейских властей при принятии решений.

