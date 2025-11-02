В Новосибирской области перевернулась лодка с людьми
В Новосибирской области перевернулась лодка, где погиб человек
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
В районе Ингалинской протоки Болотнинского района Новосибирской области на Оби перевернулась лодка с четырьмя людьми на борту, где погиб человек. Об этом сообщает Восточное межрегиональное СУ на транспорте СК РФ.
«В ходе движения лодка перевернулась, четыре человека оказались в воде, в результате чего один человек погиб...», — сказано в сообщении. При этом один не пострадал, а двое пострадавших так и не найдены.
В сообщении также уточняется, что судно двигалось по реке Обь в районе Ингалинской протоки Болотнинского района Новосибирской области. Сейчас продолжаются поиски для обнаружения двух пропавших людей. Следователи возбудили уголовное дело по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта) и выехали на место происшествия. Специалисты устанавливают все обстоятельства трагедии, включая причины переворачивания судна и соблюдение экипажем правил безопасности на воде.
