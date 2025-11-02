В Новосибирской области перевернулась лодка с людьми

В Новосибирской области перевернулась лодка, где погиб человек Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В районе Ингалинской протоки Болотнинского района Новосибирской области на Оби перевернулась лодка с четырьмя людьми на борту, где погиб человек. Об этом сообщает Восточное межрегиональное СУ на транспорте СК РФ.

«В ходе движения лодка перевернулась, четыре человека оказались в воде, в результате чего один человек погиб...», — сказано в сообщении. При этом один не пострадал, а двое пострадавших так и не найдены.