Песков рассказал о планах на встречу Путина и Трампа

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа не обсуждается и не планируется в настоящее время. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Просто не стоит на повестке дня», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов. Цитата по РИА «Новости».
Ранее в СМИ и telegram-каналах появлялись сообщения о возможности проведения личных переговоров между Путиным и Трампом в ближайшем будущем. Однако в пресс-службе Кремля подчеркнули, что подобные публикации не соответствуют действительности. По информации ведомства, график внешнеполитических контактов президента Путина формируется с учетом текущих международных обязательств и приоритетов Российской Федерации.
Ранее Путин начал государственный визит в Таджикистан. Во время прохода по красной дорожке лидеры двух стран пожали друг другу руки. Глава РФ пробудет в Таджикистане три дня — с 8 по 10 октября.
Главы двух стран провели переговоры. Москва их оценивает с оптимизмом.
