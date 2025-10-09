Песков рассказал о планах на встречу Путина и Трампа

Песков: Встреча Путина и Трампа не планируется
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Песков рассказал, насколько вероятна встреча Трампа и Путина
Песков рассказал, насколько вероятна встреча Трампа и Путина Фото:

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа не обсуждается и не планируется в настоящее время. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Просто не стоит на повестке дня», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов. Цитата по РИА «Новости».

Ранее в СМИ и telegram-каналах появлялись сообщения о возможности проведения личных переговоров между Путиным и Трампом в ближайшем будущем. Однако в пресс-службе Кремля подчеркнули, что подобные публикации не соответствуют действительности. По информации ведомства, график внешнеполитических контактов президента Путина формируется с учетом текущих международных обязательств и приоритетов Российской Федерации.

Ранее Путин начал государственный визит в Таджикистан. Во время прохода по красной дорожке лидеры двух стран пожали друг другу руки. Глава РФ пробудет в Таджикистане три дня — с 8 по 10 октября.

Главы двух стран провели переговоры. Москва их оценивает с оптимизмом.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа не обсуждается и не планируется в настоящее время. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Просто не стоит на повестке дня», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов. Цитата по РИА «Новости». Ранее в СМИ и telegram-каналах появлялись сообщения о возможности проведения личных переговоров между Путиным и Трампом в ближайшем будущем. Однако в пресс-службе Кремля подчеркнули, что подобные публикации не соответствуют действительности. По информации ведомства, график внешнеполитических контактов президента Путина формируется с учетом текущих международных обязательств и приоритетов Российской Федерации. Ранее Путин начал государственный визит в Таджикистан. Во время прохода по красной дорожке лидеры двух стран пожали друг другу руки. Глава РФ пробудет в Таджикистане три дня — с 8 по 10 октября. Главы двух стран провели переговоры. Москва их оценивает с оптимизмом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...