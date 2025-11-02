ВСУ атаковали российских бойцов БПЛА с химзарядами

«Спрятались в подвале. Нас атаковали множество FPV-дронов с разными зарядами — с зарядами фугасными, с зарядами зажигательными, также с химическими зарядами», — рассказал «Мел» РИА Новости. По его словам, российские военные были готовы к таким атакам. Они смогли защититься с помощью противогазов. «Происходит сброс, видим дым, понимаем, что это химические вещества какие-то. Одеваем противогазы, защищаемся, прячемся, укрываемся», — добавил собеседник.