Армия и оружие

ВСУ атаковали российских бойцов БПЛА с химзарядами

02 ноября 2025 в 09:46
Увидев дым, российские военные использовали противогазы

Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ

Вооруженные силы Украины атаковали позиции российской армии с применением БПЛА, несших химзаряды. Это произошло на Константиновском направлении, рассказал военнослужащий Южного военного округа с позывным «Мел».

«Спрятались в подвале. Нас атаковали множество FPV-дронов с разными зарядами — с зарядами фугасными, с зарядами зажигательными, также с химическими зарядами», — рассказал «Мел» РИА Новости. По его словам, российские военные были готовы к таким атакам. Они смогли защититься с помощью противогазов. «Происходит сброс, видим дым, понимаем, что это химические вещества какие-то. Одеваем противогазы, защищаемся, прячемся, укрываемся», — добавил собеседник.

В середине октября, российские войска усилили давление на подразделения ВСУ юго-западнее Константиновки, активно обстреливая населенные пункты артиллерией и нанося удары ударными беспилотниками по позициям противника. При этом ВС РФ последовательно вытесняли украинские подразделения с южных окраин города.

Материал из сюжета:

Спецоперация РФ на Украине

