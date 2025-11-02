«Плевать на то, что я хороший хозяйственник»: самые яркие цитаты пермского миллиардера-юбиляра Репина

Александр Репин является одним из самых богатых в Прикамье Фото: Сергей Русанов © URA.RU

На этой неделе 70-летний юбилей отмечает Александр Репин — владелец многопрофильного пермского холдинга «Сатурн-Р», в интересы которого входят различные сферы — от продаж автомобилей, производства молока и строительного бизнеса. Агентство URA.RU поздравляет юбиляра и вспоминает, какими высказываниями запомнился миллиардер жителям Прикамья, а также в связи с чем и по каким поводам они были сделаны ярким пермским бизнесменом и политиком.

«К моему мнению прислушиваются»

Александр Репин родился 1 ноября 1955 года. В 1973 году будущего миллиардера призвали в армию. За полгода он освоил военную специальность топографа-топогеодезиста, а потом на полтора года был отправлен в группу советских войск в Германию.

«Если в первые дни службы я считал, что эти два года будут для меня потерянным временем, то по окончанию понял, что многое приобрел. Два года общения в сугубо мужском коллективе дает возможность каждому увидеть на что он способен и какое место в жизни он может занимать. Именно в армии я увидел, что к моему мнению прислушиваются», — вспоминал Александр Репин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Продолжение после рекламы

«За счет нашего ноу-хау продажи выросли в 20 раз»

Трудиться Репин начал на Мотовилихинском заводе, а после окончания Пермского Политеха прошел путь до должности главного инженера СМУ УВД Прикамья. В начале 90-х решил заняться бизнесом: производством крытых ангаров для нужд сельского хозяйства. Когда прибыль стала снижаться, Репин переключился на торговлю липецкими холодильниками «Стинол». Подробности бизнесмен сообщил в беседе с корреспондентом URA.RU:

«Холодильники „Стинол“, помните такие? Вот мы были единственным продавцом. Но инфляция тогда была дикая. Поэтому мы одни из первых придумали продавать холодильники в двухмесячную рассрочку. При покупке клиент отдает половину суммы, вторую половину платит во второй месяц, но уже с учетом инфляции». По словам предпринимателя, за счет такого ноу-хау продажи холодильников выросли в 20 раз, их возили десятками вагонов и фур. После этого Репин начал торговать и другой бытовой техникой через сеть фирменных магазинов.

«Самая большая глупость в жизни»

В 2005 году Александр Репин принимал участие в выборах мэра Перми. Это были последние всенародные выборы главы города — сейчас его выбирают депутаты гордумы. Репин тогда занял третье место, и не вошел во второй тур, и был исключен из «Единой России» за оказанную конкуренцию однопартийцу Игорю Шубину в первом туре. В мае 2020 в интервью изданию «Вкурсе» Репин рассказал, попытка избраться на пост мэра Перми он считает «самой большой глупостью в жизни».

«Я никогда не брал кредитов»

Александр Репин взял только один кредит Фото: Сергей Русанов © URA.RU

С 2002 года холдинг «Сатурн-Р» занялся строительством. Наиболее известные объекты, построенные компанией — пермские ТЦ «Алмаз», 25-этажное здание ЖК «Сапфир» на берегу Камы и ЖК «Арсенал» в Красных Казармах. «Я никогда не брал кредитов, я жил без них. Кроме одного момента. Строили мы „Ворота Прикамья“ (ЖК „Сапфир“ — прим.). У меня люди выкупили по векселям весь дом по цене 100 тысяч за квадратный метр, это примерно в 2005 году было. А потом произошел кризис. Люди пришли ко мне, попросили деньги по своим векселям обратно. А на рынке эти квартиры уже даже за 30 тысяч невозможно было продать. Тогда я вынужден был взять кредит, чтобы рассчитаться с людьми», — рассказывал Александр Репин на бизнес-встрече в феврале 2023 года. Он также добавил, что для погашения кредита пришлось продать со складов «Сатурн-Р» всю бытовую технику.

«Отдам здание школы под больных ковидом»

Холдинг Репина построил 500 тысяч квадратных метров жилья в Перми Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В 2018 году разразился конфликт с краевыми и городскими властями вокруг школы в ЖК «Арсенал». «Сатурн-Р» должен был построить школу и безвозмездно передать ее городу. Взамен обещали преференции в виде повышения высотности для четвертой очереди его ЖК, но в договоре данное условие не прописали, и власти отказались увеличивать высотность. В ответ Репин отказался отдавать школу в собственность города. А в пандемию вообще предложил использовать здание школы под больницу.

Продолжение после рекламы

«Мое заявление-предложение относительно перевода здания школы под больных ковидом продиктовано понимаем тяжелой эпидемиологической ситуации в городе. Все равно объект стоит без дела, тогда как его можно и нужно использовать», — заявил Репин в октябре 2020 года. Тогда это заявление шокировало родителей и педагогическую общественность Перми.

«Сдам школу в аренду за 1 рубль»

Когда терпение жителей в ожидании открытия уже построенной школы кончилось, они создали петицию губернатору и мэру. В ответ Репин в соцсетях в мае 2021 года пишет следующее:

«Уважаемые жители ЖК „Арсенал“! Я очень хочу, чтобы школа заработала в ближайшее время. Суд первой инстанции выиграла Администрация города и я не могу смотреть на попирание как своих прав, так и ваших. Поэтому, я прошу вас, неравнодушных жителей, дополнить петицию пунктом о взятии школы муниципалитетом в аренду у меня за один рубль в месяц. Это позволит хоть с завтрашнего дня начать организацию процесса подготовки школы к новому учебному году и объявить долгожданный набор в классы». В конечном итоге, школу обязали отдать в собственность города через суд.

«Я вам позволю, господа архитекторы, оттянуться»

В январе 2021 года в интервью изданию Properm Репин делает неожиданное заявление: «ЖК „Арсенал“, это — то место, где я хотел создать шедевр. Разве не шедевр? Я считал, что это завершение моей трудовой деятельности. 62 этажа, которые в себя включают все <…>. Вы меня спросили, как бы хотел завершить свою карьеру. Я хотел вот так. Но это уже экономически нецелесообразно. Я сказал: „Когда у нас будет финансовая возможность, я вам позволю, господа архитекторы, оттянуться, создать, на ваш взгляд, тот шедевр, которым я должен закончить свою строительную карьеру“.

«Будет смешно, но я считаю, что я самый подготовленный человек»

Александра Репина не допустили до выборов губернатора Прикамья Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

В 2020 году миллиардер подал в краевой избирком документы для регистрации в качестве кандидата в губернаторы от «Справедливой России», при этом в мае 2020 года он сделал следующее заявление: «Будет смешно, но я считаю, что я самый подготовленный человек в этом плане. Первое: я крупнейший застройщик, руководитель крупнейшей строительной организации, сдающей более 150 тысяч квадратных метров строительных площадей. Чтобы это строить, необходимо знать всю инфраструктуру обеспечения жизнедеятельности города: водопроводы, канализация, водоснабжение, теплоснабжение». В итоге Репина не допустили до участия в губернаторской гонке.

«Плевать на то, что я хороший хозяйственник»

Сам Александр Репин в феврале 2023 года на одном из публичных мероприятий заявил, что рад тому, что в итоге не стал губернатором: «То, что меня не пропустили на выборы, на самом деле для пермяков огромное счастье. Посмотрите, какие федеральные деньги вкладываются в Пермский край. Уверяю вас, если бы, я победил, этих бы денег здесь не было. И плевать на то, что я хороший хозяйственник. Поэтому я считаю, что в жизни все произошло так, как должно быть».

Продолжение после рекламы

«Все мои траты составляют 120 миллионов в год»