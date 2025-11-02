От комплексов ПВО до «Орешника»: какое оружие Россия может поставить Венесуэле на фоне угроз США

В рамках стратегического партнерства РФ может оказать помощь в поставке вооружения Венесуэле Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Россия может оказать Венесуэле помощь в поставке вооружения, если произойдет серьезное обострение конфликта между Каракасом и Вашингтоном. Об этом сообщил первый заместитель главы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

По словам депутата Госдумы Алексея Журавлева, среди поставок могут быть ракетный комплекс «Орешник», а также крылатые ракеты «Калибр». Он добавил, что новейшие российские разработки могут стать дополнением к уже тем поставкам, которые осуществлялись в Венесуэлу ранее. Например, истребители, системы ПВО, а также зенитно-ракетные комплексы (ЗРК).

На фоне этого президент Венесуэлы Николас Мадуро недавно сообщил, что в стране имеется 5 тысяч ракетных комплексов «Игла-С». Также выдвигаются версии о содержимом загадочного борта Ил-76, который Москва направила в Каракас. На нем, предположительно, могут быть комплектующие современных средств противовоздушной обороны.

В Латинской Америке Венесуэла — самый крупный импортер оружия и техники из России. Российское вооружение эта страна получала еще до прихода к власти Мадуро. Активные поставки начались при предыдущем венесуэльском лидере Уго Чавесе. Также страна закупала военную технику и оружие для борьбы с беспорядками в стране в 2016 году. Подробнее о том, как Россия помогала и помогает Венесуэле с оснащением, — в материале URA.RU.

Зачем Венесуэле потребовалась помощь России

Госдума 21 октября ратифицировала Договор о стратегическом партнерстве между Россией и Венесуэлой. Сам документ был подписан президентом России Владимиром Путиным и венесуэльским лидером Николасом Мадуро в Москве 7 мая 2025 года.

Несколько дней назад Мадуро обратился к Путину с просьбой о помощи на фоне угроз со стороны США. По информации зарубежных СМИ, Пентагон готовит проведение наземной операции на территории этой латиноамериканской страны. Поводом для этого якобы служит борьба с наркотрафиком. Однако иностранная пресса сообщает, что основной причиной может быть возможное свержение власти в Венесуэле. Глава Белого дома Дональд Трамп и госсекретарь США Марко Рубио эту информацию опровергают.

Глава Венесуэлы попросил российского лидера поставить в его страну 14 ракетных комплексов и помочь отремонтировать пять радаров. Также он запросил финансовую помощь на три года и логистическую поддержку.

В Москве отреагировали на запрос Каракаса. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что страны осуществляют контакты в рамках договорных обязательств.

Какое российское оружие уже есть у Венесуэлы

Танки Т-72Б1 составляет основу военного парка Венесуэлы Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Венесуэла является ключевым партнером России в сфере военно-технического сотрудничества среди стран Латиноамериканского континента. За период с 2005 по 2013 год корпорация «Рособоронэкспорт» оформила с оборонным ведомством этой страны порядка 30 контрактных соглашений на совокупную сумму 11 миллиардов долларов США. По информации Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), вооруженные силы этого государства располагают значительным объемом российских вооружений и военной техники.

Активные поставки начались еще при прежнем президенте Уго Чавесе. Кроме того, Каракас закупал в 2016 году у РФ и Китая военную технику и оружие для оснащения спецназа, который среди прочего отвечает за борьбу с беспорядками. Таким образом, вооружение и техника из России составляют основу военного арсенала этой латиноамериканской страны, за исключением транспортной авиации и флота.

Из имеющегося российского вооружения у Венесуэлы уже есть:

Бронированная техника для поддержки пехотных подразделений, включающая боевые машины пехоты БМП-3М и бронетранспортеры БТР-80А, а также командирские модификации бронетранспортеров БТР-80К и бронированные ремонтно-эвакуационные машины БРЭМ-К;

в состав артиллерийских средств входят самоходные артиллерийские установки «Мста-С» и «Нона-СВК», реактивные системы залпового огня «Град» и «Смерч», а также носимо-возимые минометные комплексы «Сани»;

боевые танки Т-72Б1;

комплексы ПВО: переносные ЗРК «Игла-С», ЗРК «Печора-2М», «Бук-М2Э» и «Тор-М1», а также зенитные ракетные системы С-300ВМ;

в состав авиационного парка входят военно-транспортные вертолеты моделей Ми-17-1В Panare и Ми-26Т2 Pemon, транспортно-боевые вертолеты Ми-35М2 Caribe, представляющие собой адаптированную для тропических условий модификацию российского Ми-35М, а также многоцелевые истребители Су-30МК2В.

Кроме того, пехотные части венесуэльской армии также вооружены российским стрелковым оружием. Среди него — автоматы Калашникова АК-103 и снайперские винтовки Драгунова СВД.

В страну поставляется и современное российское вооружение. В частности, истребители, системы ПВО, а также ЗРК. Об этом рассказал первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

Мадуро подтвердил, что в стране есть российские ракетные комплексы «Игла-С» Фото: Ministry of Defence of the Russi / Twitter.com / Global Look Press

«Российские истребители Су-30МК2 — основа ВВС Венесуэлы, что делает ее одной из самых мощных авиационных держав в регионе. Поставка нескольких дивизионов С-300ВМ („Антей-2500“) значительно усилила возможности страны по прикрытию важных объектов от воздушных атак», — сказал Журавлев в разговоре с «Газетой.Ru».

Также в конце октября 2025 года Мадуро заявил, что вооруженные силы Венесуэлы располагают примерно пятью тысячами российских переносных зенитных ракетных комплексов «Игла-С», развернутых на стратегически важных объектах. Руководство страны также сообщило о намерении разместить расчеты данных систем по всей своей территории.

Какое усиление может ждать Венесуэлу из РФ

Предполагается, что на борту самолета могли быть элементы систем ПВО «Панцирь-С1» и «Бук-М2Э» Фото: Илья Московец © URA.RU

В октябре российский грузовой самолет Ил-76ТД авиакомпании «Авиакон Цитотранс» совершил рейс в Венесуэлу. Эта авиакомпания находится под санкциями США. Что именно перевозил самолет, неизвестно. Борт летел через Армению, Алжир, Марокко, Сенегал и Мавританию. Политолог Вадим Авва предположил, что самолет мог доставить оборудование для систем ПВО.

«На борту [Ил-76ТД] могли находиться элементы современных систем ПВО, как „Панцирь-С1“ и „Бук-М2Э“», — выразил свое мнение Авва. Его слова приводит «ОСН».

По словам депутата Алексея Журавлева, Россия может осуществить поставки ракетного комплекса «Орешник» или крылатых ракет «Калибр». По словам парламентария, такое оружие может стать полной неожиданностью для американцев.

«Сведения об объемах и точных наименованиях того, что везут из России, секретны, так что американцев могут ждать сюрпризы. Не вижу никаких препятствий и для того, чтобы снабжать дружественную нам страну такими новыми разработками, как „Орешник“ или, скажем хорошо показавшими себя „Калибрами“, по крайней мере, никакие международные обязательства Россию в этом не ограничивают», — сказал депутат.

По мнению депутата Журавлева, поставки «Орешника» и ракет «Калибр» Венесуэле вполне возможны Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Россия может оказать Венесуэле помощь в поставке вооружения в случае серьезного обострения конфликта между ней и США. Однако в том, что Москва передаст Каракасу «Орешник», первый замглавы комитета Государственной думы по международным делам Алексей Чепа усомнился. По его мнению, такая поставка маловероятна.

«Венесуэла обратилась за помощью к России, Китаю и Ирану с просьбой оказать им военную помощь. Договор у нас подписан совсем недавно, значит, мы сможем оказать им определенное содействие в поставке оружия, как и другие страны, к которым она обратилась. Будет ли это „Орешник“ или „Посейдон“? Отвечу так: оружием нужно управлять. Думаю, есть и другие типы, не такие мощные. Здесь нужно делать все очень аккуратно и выверенно», — сказал Чепа в беседе с изданием «Абзац».

В Венесуэле планируют открыть завод по производству АК-103 Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

В июле 2025 года стало известно, что Госкорпорация «Ростех» построит в Венесуэле завод по производству АК-103 по российской лицензии. Об этом сообщил исполнительный директор компании Олег Евтушенко.