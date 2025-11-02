Кремль прокомментировал «просьбы Мадуро к Путину об отправке ракет и самолетов»
Москва подтвердила контакты с Каракасом по договорным обязательствам
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Россия осуществляет контакты с Венесуэлой в рамках договорных обязательств между странами. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикацию The Washington Post о возможной просьбе венесуэльского лидера Николаса Мадуро к президенту России Владимиру Путину о поставках вооружений.
«В данном случае у нас действительно осуществляются контакты с нашими друзьями из Венесуэлы. У нас есть различные договорные обязательства», — сказал представитель Кремля.
21 октября Госдума ратифицировала Договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве России и Венесуэлы. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявлял, что ратификация очень важна в условиях беспрецедентного силового, в том числе прямого военного давления на Венесуэлу со стороны США, передавал ТАСС.
Ранее глава Венесуэлы направил президенту Российской Федерации обращение с просьбой о предоставлении ракетных систем, радиолокационного оборудования и модернизированной авиационной техники. Данная инициатива венесуэльского лидера связана с наращиванием военного присутствия Соединенных Штатов в Карибском регионе.
Материал из сюжета:Спецоперация РФ на Украине
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.