Мадуро просит помощи у Путина: как и чем Россия сможет защитить Венесуэлу от нападения США

Россию и Венесуэлу связывают различные договорные обязательства. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так представитель Кремля прокомментировал информацию о том, что в конце октября венесуэльский лидер Николас Мадуро обратился к российскому президенту Владимиру Путину за поддержкой.

Мадуро попросил Путина о помощи на фоне поступившей информации о решении главы США Дональда Трампа нанести ряд ударов по объектам на венесуэльской территории, якобы имеющих отношение к наркопроизводству. По информации западных СМИ, Пентагон уже готовится к военной операции. В связи с этим венесуэльский лидер попросил главу российского государства дать его стране ракеты, радары и отремонтировать самолеты.

Военные эксперты считают, что РФ в придачу к ракетам может передать Венесуэле дополнительные комплексы противовоздушной обороны (ПВО). А депутат Госдумы Алексей Журавлев и вовсе высказал мысль, что Россия может поделиться с южноамериканской страной новейшим оружием. В частности, «Орешником».

И все это может являться правдой, поскольку две страны связаны давней историей. Независимость латиноамериканского государства первой признала именно Российская империя еще в XIX веке. А в марте этого года Москва и Каракас отпраздновали 80-летний юбилей в рамках дипотношений между Россией и Венесуэлой. Как РФ может помочь своему партнеру, что собираются сделать США, как развивалась отношений двух государств — в материале URA.RU.

Чего США хотят от Венесуэлы

Издание The Washington Post (WP) 31 октября опубликовало информацию о том, что Мадуро направил Путину обращение с запросом о содействии на фоне усиления напряженности в отношениях с Соединенными Штатами. Венесуэльский лидер попросил о поставке ракетного вооружения и финансовых средств, а также о ремонте самолетов. В это же время в материалах западных СМИ появляются сведения о возможной подготовке Пентагона сухопутной военной операции на территории Венесуэлы.

Как пишет газета The Miami Herald со ссылкой на источники, Белый дом планирует уничтожить военные объекты, которые предположительно контролирует наркокартель Cartel de los Solas. Госсекретарь США Марко Рубио утверждает, что эту преступную группировку возглавляет именно Мадуро. По информации газеты, также планируется ликвидировать руководство картеля. Источник издания заявил, что «дни Мадуро сочтены». Однако Трамп и Рубио опровергают эту информацию. Правда, 24 октября американский лидер заявил, что Вашингтон начнет наносить удары по суше после морских операций. Цель — остановить поток наркотиков из Венесуэлы в США.

На следующий день после обращения Мадуро к Путину WP выпустила материал в котором говорится, что США отправили к берегам Венесуэлы военные корабли, подводные лодки и несколько тысяч военных. По мнению издания, такое увеличение американских военных сил в Карибском море показывает, что власти США планируют расширить свои операции в этом регионе.

Что именно попросил Мадуро у Путина

По данным WP, в письме лидер Венесуэлы попросил Россию помочь усилить противовоздушную оборону его страны. Речь идет о ремонте нескольких российских истребителей Су-30МК2, которые Каракас закупил ранее. Мадуро подчеркнул, что эти российские самолеты — важнейшее средство защиты венесуэльского правительства перед лицом военной угрозы.

Кроме того, глава Венесуэлы попросил поставить 14 ракетных комплексов и помочь отремонтировать пять радаров. Также он запросил финансовую помощь на три года и логистическую поддержку. По данным WP, этот документ передал российским властям министр транспорта Венесуэлы Рамон Веласкес во время визита в Москву в середине октября. Издание пишет, что такое же обращение он должен был передать первому вице-премьеру России Денису Мантурову.

Позиция Москвы в данном вопросе

Россия выступает за соблюдение суверенитета Венесуэлы и настаивает на решении всех проблем вокруг этой страны на основе международного права, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он также отметил, что Москва и Каракас осуществляют контакты в рамках договорных обязательств.

«В данном случае у нас действительно осуществляются контакты с нашими друзьями из Венесуэлы. У нас есть различные договорные обязательства», — сказал представитель Кремля.

Кроме того, Россия поддерживает руководство Венесуэлы в вопросах защиты национального суверенитета и выступает за сохранение Латинской Америки и Карибского бассейна зоной мира. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Подтверждаем нашу твердую поддержку руководству Венесуэлы в деле защиты национального суверенитета. Выступаем за сохранение региона Латинской Америки и Карибского бассейна зоной мира. Необходимы шаги по деэскалации ситуации и содействию нахождению решений имеющихся проблем в конструктивном ключе с уважением международно-правовых норм», — говорится в сообщении Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.

На фоне этого депутаты Госдумы 21 октября ратифицировали договор о стратегическом партнерстве между Россией и Венесуэлой. Документ был подписан в Москве 7 мая этого года. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков отметил важность этого решения. По его словам, ратификация особенно актуальна сейчас, когда США оказывают на Венесуэлу сильное давление, в том числе военное.

После чего стало известно, что в октябре грузовой самолет Ил-76ТД российской авиакомпании «Авиакон Цитотранс» прилетел в Венесуэлу. Эта авиакомпания находится в санкционном списке США. Что именно перевозил самолет — неизвестно. Борт летел через Армению, Алжир, Марокко, Сенегал и Мавританию. Политолог Вадим Авва в разговоре с «Царьград» предположил, что самолет мог доставить оборудование для систем ПВО.

Какое оружие Россия может передать Венесуэле

РФ может передать Венесуэле дополнительные комплексы противовоздушной обороны и ракеты. Об этом заявил военный эксперт Василий Дандыкин.

«Думаю, определенная помощь будет оказана, хотя Россия находится в состоянии вооруженного конфликта. Потребности Вооруженных сил России находятся на первом месте. Однако у нас есть возможность передать Венесуэле дополнительные комплексы ПВО и ракеты, если потребуется», — сказал Дандыкин в беседе с изданием «Ридус».

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев рассказал, что Россия уже давно осуществляет военно-техническое сотрудничество с Каракасом. По его словам, в страну поставляются истребители, системы ПВО, а также зенитно-ракетные комплексы.

«Российские истребители Су-30МК2 — основа ВВС Венесуэлы, что делает ее одной из самых мощных авиационных держав в регионе. Поставка нескольких дивизионов С-300ВМ („Антей-2500“) значительно усилила возможности страны по прикрытию важных объектов от воздушных атак. По последней информации, транспортным Ил-76 в Каракас буквально на днях доставили российские системы „Панцирь-С1“ и „Бук-М2Э“», — сказал Журавлев в разговоре с «Газетой.Ru».

Также он допустил возможность поставки Венесуэле новейшего российского оружия. В частности, ракетного комплекса «Орешник».

«Сведения об объемах и точных наименованиях того, что везут из России, секретны, так что американцев могут ждать сюрпризы. Не вижу никаких препятствий и для того, чтобы снабжать дружественную нам страну такими новыми разработками, как „Орешник“ или, скажем хорошо показавшими себя „Калибрами“, по крайней мере, никакие международные обязательства Россию в этом не ограничивают», — сообщил депутат.

Как развивались отношения РФ и Венесуэлы

Венесуэла стала первой страной Латинской Америки, которую Российская империя признала независимым государством. Это случилось 17 февраля 1857 года, говорится на сайте посольства РФ в этой южноамериканской стране. Позже, уже в середине XX века, 14 марта 1945 года, СССР и Венесуэла установили дипломатические отношения. Но уже 13 июня 1952 года советское правительство решило их разорвать. Причиной стало то, что советские дипломаты не могли нормально работать в Венесуэле. Отношения восстановили только 16 апреля 1970 года — страны снова открыли посольства. В декабре 1991 года Венесуэла признала Россию преемником СССР.

Россия и Венесуэла в мае 1996 года подписали Договор о дружбе и сотрудничестве. Документ начал действовать 2 июня 1997 года. С 2021 по 2023 год страны заключили более 70 двусторонних соглашений. Сегодня отношения между Россией и Венесуэлой активно развиваются на уровне стратегического партнерства.

Путин и Мадуро не только проводят встречи на высшем уровне, но и участвуют в совместных мероприятиях. Так, 9 мая 2015 года президент Венесуэлы приехал в Москву на празднование 70-летия победы в Великой Отечественной войне, а спустя десять лет побывал на параде в честь 80-летия Победы.

Президенты России и Венесуэлы в октябре 2016 года встретились в Стамбуле во время Мирового энергетического конгресса. 23 октября 2024 года Путин и Мадуро снова провели встречу — на этот раз в Казани во время саммита БРИКС.

Кроме того, российские и венесуэльские дипломаты поддерживают тесные контакты. Между странами налажено партнерство в различных сферах: от поставок продукции и топлива до взаимодействия в сферах медицины, культуры и образования.