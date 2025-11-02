В России будут отмечать новый праздник

День сварщика будут отмечать в последнюю пятницу мая Фото: Илья Московец © URA.RU

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился закрепить в календаре новый профессиональный праздник — День сварщика, который будет отмечаться в последнюю пятницу мая. Об этом сообщили в правительстве России.

«Новый профессиональный праздник — День сварщика — будет отмечаться в конце весны», — говорится в сообщении кабмина. Уточняется, что закрепить его в календаре распорядился Михаил Мишустин.