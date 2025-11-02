Логотип РИА URA.RU
В России будут отмечать новый праздник

В России будут отмечать День сварщика
02 ноября 2025 в 13:21
День сварщика будут отмечать в последнюю пятницу мая

Фото: Илья Московец © URA.RU

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился закрепить в календаре новый профессиональный праздник — День сварщика, который будет отмечаться в последнюю пятницу мая. Об этом сообщили в правительстве России.

«Новый профессиональный праздник — День сварщика — будет отмечаться в конце весны», — говорится в сообщении кабмина. Уточняется, что закрепить его в календаре распорядился Михаил Мишустин.

В сообщении также сообщается, что праздничной датой предложено сделать последнюю пятницу мая, поскольку именно этот день неформально утвердился в профессиональном сообществе сварщиков. Отмечается, что с инициативой установления праздника обратились представители Национального агентства контроля сварки, а также ассоциации промышленных предприятий Санкт-Петербурга. Сварщики входят в число востребованных специалистов на рынке труда, их труд необходим в строительстве, машиностроении, судостроении и других отраслях промышленности.

