В России будут отмечать новый праздник
День сварщика будут отмечать в последнюю пятницу мая
Фото: Илья Московец © URA.RU
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился закрепить в календаре новый профессиональный праздник — День сварщика, который будет отмечаться в последнюю пятницу мая. Об этом сообщили в правительстве России.
«Новый профессиональный праздник — День сварщика — будет отмечаться в конце весны», — говорится в сообщении кабмина. Уточняется, что закрепить его в календаре распорядился Михаил Мишустин.
В сообщении также сообщается, что праздничной датой предложено сделать последнюю пятницу мая, поскольку именно этот день неформально утвердился в профессиональном сообществе сварщиков. Отмечается, что с инициативой установления праздника обратились представители Национального агентства контроля сварки, а также ассоциации промышленных предприятий Санкт-Петербурга. Сварщики входят в число востребованных специалистов на рынке труда, их труд необходим в строительстве, машиностроении, судостроении и других отраслях промышленности.
