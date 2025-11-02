В ГАИ рассказали, можно ли проводить освидетельствование без понятых
В ГАИ сообщили, что освидетельствование может проходить без понятых при наличии видеозаписи
Процедура освидетельствования водителя на состояние алкогольного опьянения может проводиться без присутствия понятых, если используется видеозапись. Об этом свидетельствуют материалы Госавтоинспекции.
«Согласно нормам закона, проведение этой процедуры обязательно должно проходить в присутствии понятых или с применением видеозаписи», — следует из материалов, с которыми ознакомился ТАСС. Новость опубликована на сайте агентства.
Отмечается, что если освидетельствование проводится с понятым, он подтверждает подписью в протоколе факт совершения действий в его присутствии, а также фиксирует их содержание и результаты. При использовании видеозаписи понятые не требуются — в протоколе или акте освидетельствования делается соответствующая отметка, а материалы видеозаписи прилагаются к документам.
В материале напоминают, что отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения приравнивается к вождению в нетрезвом виде. За это предусмотрено лишение водительских прав и штраф. При повторном нарушении или отказе от процедуры освидетельствования водителю грозит уголовная ответственность.
