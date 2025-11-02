Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

В ГАИ рассказали, можно ли проводить освидетельствование без понятых

ГАИ: проведение освидетельствования должно проходить с применением видеозаписи
02 ноября 2025 в 13:35
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
В ГАИ сообщили, что освидетельствование может проходить без понятых при наличии видеозаписи

В ГАИ сообщили, что освидетельствование может проходить без понятых при наличии видеозаписи

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Процедура освидетельствования водителя на состояние алкогольного опьянения может проводиться без присутствия понятых, если используется видеозапись. Об этом свидетельствуют материалы Госавтоинспекции.

«Согласно нормам закона, проведение этой процедуры обязательно должно проходить в присутствии понятых или с применением видеозаписи», — следует из материалов, с которыми ознакомился ТАСС. Новость опубликована на сайте агентства.

Отмечается, что если освидетельствование проводится с понятым, он подтверждает подписью в протоколе факт совершения действий в его присутствии, а также фиксирует их содержание и результаты. При использовании видеозаписи понятые не требуются — в протоколе или акте освидетельствования делается соответствующая отметка, а материалы видеозаписи прилагаются к документам.

Продолжение после рекламы

В материале напоминают, что отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения приравнивается к вождению в нетрезвом виде. За это предусмотрено лишение водительских прав и штраф. При повторном нарушении или отказе от процедуры освидетельствования водителю грозит уголовная ответственность.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал