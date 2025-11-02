В ГАИ рассказали, можно ли проводить освидетельствование без понятых

В ГАИ сообщили, что освидетельствование может проходить без понятых при наличии видеозаписи Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Процедура освидетельствования водителя на состояние алкогольного опьянения может проводиться без присутствия понятых, если используется видеозапись. Об этом свидетельствуют материалы Госавтоинспекции.

«Согласно нормам закона, проведение этой процедуры обязательно должно проходить в присутствии понятых или с применением видеозаписи», — следует из материалов, с которыми ознакомился ТАСС. Новость опубликована на сайте агентства.

Отмечается, что если освидетельствование проводится с понятым, он подтверждает подписью в протоколе факт совершения действий в его присутствии, а также фиксирует их содержание и результаты. При использовании видеозаписи понятые не требуются — в протоколе или акте освидетельствования делается соответствующая отметка, а материалы видеозаписи прилагаются к документам.

