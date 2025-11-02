Гимнастов из России не пустили на ЧМ по прыжкам на батуте
Российские гимнасты, которые планировали участвовать в чемпионате в Испании, не смогли получить визы
Десять российских гимнастов пропустят чемпионат мира по прыжкам на батуте, который пройдет с 5 по 9 ноября в испанской Памплоне. Спортсмены не получили визы для участия в соревнованиях. Об этом рассказал вице-президент Федерации гимнастики России Николай Макаров.
«10 наших спортсменов из 25 заявленных не смогут выступить на чемпионате мира по причине того, что не получили визы. Команда в настоящее время летит в Испанию», — сообщил Макаров в беседе с ТАСС. Таким образом, сборная России выступит на турнире в усеченном составе — 15 гимнастов вместо запланированных 25.
По решению Международной федерации гимнастики (FIG), российские и белорусские спортсмены могут участвовать в турнирах организации только в нейтральном статусе. Последний раз российская команда выступала на чемпионате мира по прыжкам на батуте в 2021 году в Баку, где заняла первое общекомандное место. Тогда спортсмены завоевали пять золотых, одну серебряную и три бронзовые медали, опередив сборные Китая и Великобритании. Также сообщалось, что ранее Международный олимпийский комитет лишил Россию права транслировать Олимпиады до 2032-го, передает Pravda.ru.
