Гимнастов из России не пустили на ЧМ по прыжкам на батуте

Российские гимнасты, которые планировали участвовать в чемпионате в Испании, не смогли получить визы

Десять российских гимнастов пропустят чемпионат мира по прыжкам на батуте, который пройдет с 5 по 9 ноября в испанской Памплоне. Спортсмены не получили визы для участия в соревнованиях. Об этом рассказал вице-президент Федерации гимнастики России Николай Макаров.

«10 наших спортсменов из 25 заявленных не смогут выступить на чемпионате мира по причине того, что не получили визы. Команда в настоящее время летит в Испанию», — сообщил Макаров в беседе с ТАСС. Таким образом, сборная России выступит на турнире в усеченном составе — 15 гимнастов вместо запланированных 25.