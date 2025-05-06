Курганский пристав пойдет под суд по обвинению в десятках случаев подлога

© Служба новостей «URA.RU»
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В Далматово будут судить судебного пристава
В Далматово будут судить судебного пристава Фото:

Судебный пристав из города Далматово (Курганская область) стала фигурантом уголовного дела. Молодую женщину будут судить по обвинению в более чем 30 эпизодам служебного подлога и превышения должностных полномочий. Об этом URA.RU сообщили источники из числа бывших силовиков.

«В Далматово будут судить судебного пристава. Ее обвиняют в массовом служебном подлоге и корыстном превышении полномочий», — рассказали источники. Говорят, что якобы пристав закрывала производство в отношении должников, имевших имущество.

Данные частично подтвердились информацией далматовского райсуда. Там зарегистрировано уголовное дело о 31 случае служебного подлога (ст.292 ч.2 УК РФ) и столько же эпизодов превышения должностных полномочий из корыстных побуждений (ст.286 ч.3 п.е УК РФ). Фигурантом является Кристина М., сотрудница Далматовского РОСП.

В управлении судебных приставов на запрос редакции ответили, что сотрудник пока имеет статус действующего. Вопрос о расторжении контракта будет рассматриваться после вынесения приговора. Ранее в ведомстве отмечали, что нарушения, связанные с должностными обязанностями сотрудника Далматовского районного отделения судебных приставов, выявлен отделением собственной безопасности УФССП России по Курганской области.

Ранее URA.RU сообщало, что следственные органы заинтересовались нарушениями в работе судебных приставов в Далматовском округе. Была поймана сотрудница, занимавшаяся незаконным улучшением статистики. Также в Шадринске под арест попал замначальника отделения, позднее был арестован еще один сотрудник. 

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Судебный пристав из города Далматово (Курганская область) стала фигурантом уголовного дела. Молодую женщину будут судить по обвинению в более чем 30 эпизодам служебного подлога и превышения должностных полномочий. Об этом URA.RU сообщили источники из числа бывших силовиков. «В Далматово будут судить судебного пристава. Ее обвиняют в массовом служебном подлоге и корыстном превышении полномочий», — рассказали источники. Говорят, что якобы пристав закрывала производство в отношении должников, имевших имущество. Данные частично подтвердились информацией далматовского райсуда. Там зарегистрировано уголовное дело о 31 случае служебного подлога (ст.292 ч.2 УК РФ) и столько же эпизодов превышения должностных полномочий из корыстных побуждений (ст.286 ч.3 п.е УК РФ). Фигурантом является Кристина М., сотрудница Далматовского РОСП. В управлении судебных приставов на запрос редакции ответили, что сотрудник пока имеет статус действующего. Вопрос о расторжении контракта будет рассматриваться после вынесения приговора. Ранее в ведомстве отмечали, что нарушения, связанные с должностными обязанностями сотрудника Далматовского районного отделения судебных приставов, выявлен отделением собственной безопасности УФССП России по Курганской области. Ранее URA.RU сообщало, что следственные органы заинтересовались нарушениями в работе судебных приставов в Далматовском округе. Была поймана сотрудница, занимавшаяся незаконным улучшением статистики. Также в Шадринске под арест попал замначальника отделения, позднее был арестован еще один сотрудник. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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