Курганский пристав пойдет под суд по обвинению в десятках случаев подлога

Судебный пристав из города Далматово (Курганская область) стала фигурантом уголовного дела. Молодую женщину будут судить по обвинению в более чем 30 эпизодам служебного подлога и превышения должностных полномочий. Об этом URA.RU сообщили источники из числа бывших силовиков.
«В Далматово будут судить судебного пристава. Ее обвиняют в массовом служебном подлоге и корыстном превышении полномочий», — рассказали источники. Говорят, что якобы пристав закрывала производство в отношении должников, имевших имущество.
Данные частично подтвердились информацией далматовского райсуда. Там зарегистрировано уголовное дело о 31 случае служебного подлога (ст.292 ч.2 УК РФ) и столько же эпизодов превышения должностных полномочий из корыстных побуждений (ст.286 ч.3 п.е УК РФ). Фигурантом является Кристина М., сотрудница Далматовского РОСП.
В управлении судебных приставов на запрос редакции ответили, что сотрудник пока имеет статус действующего. Вопрос о расторжении контракта будет рассматриваться после вынесения приговора. Ранее в ведомстве отмечали, что нарушения, связанные с должностными обязанностями сотрудника Далматовского районного отделения судебных приставов, выявлен отделением собственной безопасности УФССП России по Курганской области.
Ранее URA.RU сообщало, что следственные органы заинтересовались нарушениями в работе судебных приставов в Далматовском округе. Была поймана сотрудница, занимавшаяся незаконным улучшением статистики. Также в Шадринске под арест попал замначальника отделения, позднее был арестован еще один сотрудник.
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