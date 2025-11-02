Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

В мире

Отец с дочерью погибли при сходе лавины в Альпах

02 ноября 2025 в 16:25
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
На севере Италии под лавиной погибли пять немецких альпинистов (архивное фото)

На севере Италии под лавиной погибли пять немецких альпинистов (архивное фото)

Фото: Размик Закарян © URA.RU

Пять альпинистов из Германии погибли в результате схода лавины в области Трентино-Южный Тироль на севере Италии. Найдены тела последних двух человек — ими оказались отец и дочь. Об этом сообщает местное издание Alto Adige.

«Двое последних пропавших без вести, попавших в лавину у вершины Чима Вертана в горном массиве Ортлес, найдены мертвыми. Ими оказались мужчина и его 17-летняя дочь», — передают журналисты со ссылкой на горно-спасательную службу региона.

Сама трагедия произошла 1 ноября 2025 года. Под лавину попали две группы немецких альпинистов. В первой группе из трех человек все участники погибли. Во второй группе двое альпинистов выжили, однако отец с дочерью числились пропавшими до утра 2 ноября. 

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал