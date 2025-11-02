Отец с дочерью погибли при сходе лавины в Альпах
На севере Италии под лавиной погибли пять немецких альпинистов (архивное фото)
Пять альпинистов из Германии погибли в результате схода лавины в области Трентино-Южный Тироль на севере Италии. Найдены тела последних двух человек — ими оказались отец и дочь. Об этом сообщает местное издание Alto Adige.
«Двое последних пропавших без вести, попавших в лавину у вершины Чима Вертана в горном массиве Ортлес, найдены мертвыми. Ими оказались мужчина и его 17-летняя дочь», — передают журналисты со ссылкой на горно-спасательную службу региона.
Сама трагедия произошла 1 ноября 2025 года. Под лавину попали две группы немецких альпинистов. В первой группе из трех человек все участники погибли. Во второй группе двое альпинистов выжили, однако отец с дочерью числились пропавшими до утра 2 ноября.
