На Украине обсудили, что ближе, конец СВО или Третья мировая война
Леонид Кучма высказался об окончании украинского конфликта и потенциальном начале третьей мировой войны
Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua
Бывший президент Украины Леонид Кучма заявил, что спецоперация на Украине и возможное начало третьей мировой войны не связаны друг с другом, но, по его словам, первое не исключает второго. Своим мнением он поделился в интервью с журналистами. Так Кучма ответил на вопрос, что думает об окончании первого и начале второго.
«Верю, что наш конфликт обязательно когда-нибудь закончится, а третья мировая война, которая может быть только ядерной, вряд ли когда-нибудь начнется», — заявил Кучма, отвечая на вопрос «Украинской службы BBC», что из этих двух событий более вероятно. При этом политик, занимавший пост президента Украины с 1994 по 2005 год, отметил, что первое не исключает второе.
Мировые политики также высказывают различные мнения о вероятности глобального конфликта. Вице-премьер Сербии Александр Вулин накануне заявил, что третья мировая война уже идет и мир находится на грани ядерного противостояния. Президент США Дональд Трамп весной говорил о возможности перерастания конфликта на Украине в мировую войну, но в сентябре опроверг эту вероятность.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также в сентябре исключила начало третьей мировой войны, подчеркнув при этом повышенные геополитические риски. Секретарь российского Совбеза Сергей Шойгу предупреждал, что ввод иностранных военных на «исторические территории России» может привести к прямому столкновению Москвы и НАТО. Глава МИД России Сергей Лавров в конце сентября выразил тревогу по поводу заявлений западных политиков о третьей мировой войне как вероятном сценарии.
