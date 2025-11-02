Женщина прошлась по салону самолета с сигаретой и получила символический штраф

Женщина была задержана полицией после выхода из самолета, указано в посте Фото: Роман Наумов © URA.RU

Пассажирка самолета открыто курила сигарету на борту, но после посадки ей выписали штраф в 1,5 тысячи рублей. Информация об этом появилась в новостных telegram-каналах.

«Мадам с сигареткой вальяжно разгуливала по салону рейса Москва — Сухум и выдыхала никотиновые облака на других недоумевающих пассажиров», — указано в посте telegram-канала Baza. Отмечается, что бортпроводницы призывали женщину остановиться, однако та была против.

После прибытия самолета в аэропорт, женщину встретила полиция. Однако позже стало известно, что ей был выписан штраф в 1,5 тысячи рублей, после оплаты которого она была обнаружена на отдыхе в одном из отелей Сухума, указано в посте.

