Неподалеку от границы с Россией обнаружили 250-килограммовую авиабомбу
Мужчина обнаружил авиабомбу, гуляя по лесу, указано в материале (архивное фото)
Фото: Андрей Гусельников © URA.RU
В Эстонии, вблизи границы с Россией, обнаружили авиабомбу весом в 250 килограмм. Об этом сообщили иностранные СМИ.
«На место происшествия прибыли саперы, которые установили, что это авиационная бомба весом 250 килограммов», — указано в материале Postimees. Отмечается, что бомбу нашел человек, который гулял по лесу, вблизи деревни Аувере.
Саперы, которые работают на месте происшествия, решили уничтожить бомбу на месте. Также жителей деревни предупредили о необычных звуках и взрывах.
Ранее похожая ситуация произошла в Волгограде. Тогда, во время проведения земляных работ, была обнаружена авиационная бомба ФАБ-100, относящаяся к периоду Великой Отечественной войны. О находке сообщало МЧС России.
