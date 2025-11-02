Логотип РИА URA.RU
Россия прекратила энергетическое соглашение с Финляндией

02 ноября 2025 в 20:23
Мишустин распорядился завершить действие энергосоглашения с Финляндией по Вуоксе

Фото: Вячеслав Немышев © URA.RU

Российская Федерация прекратила энергетическое соглашение с Финляндией по реке Вуокса. Это следует из распоряжения премьер-министра Михаила Мишустина.

«Одобрить предложение Министерства иностранных дел России и Министерства энергетики России прекратить действие статей 3 и 4 Соглашения, подписанного между правительством <...> (СССР — прим. URA.RU) и правительством Финляндской Республики в городе Хельсинки об энергетическом использовании ограниченного Светогорской гидроэлектростанцией и гидроэлектростанцией Иматра участка реки Вуокса», — указано в документе. Он опубликован на официальном сайте опубликования правовых актов.

Решение России прекратить энергетическое соглашение с Финляндией по реке Вуокса принято на фоне обострения отношений между странами. Финляндия активно обсуждает введение пошлин на весь российский импорт и совместно с другими странами Балтии рассматривает возможность использования международного права для задержания российских судов, в том числе занятых перевозкой нефти через Финский залив.

